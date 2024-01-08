ExaGrid的2023财年业绩创下纪录

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 业界唯一的分层备份存储解决方案公司ExaGrid®今天宣布，在截至2023年12月31日的第四季度，其预订量和收入均创下历史新高，2023年全年业绩亦创下纪录。

ExaGrid的收入比上一季度和去年同期都有所增长。ExaGrid 2023年的增长率超过20%，同时连续12个季度保持损益、EBITDA和自由现金流为正。

2023年第四季度，ExaGrid新增客户173家，其中59家新客户的交易额达到六位数，3家新客户的交易额达到七位数。有4100多家活跃的中高端市场到大型企业客户使用ExaGrid分层备份存储来保护他们的数据，并且本季度新增了众多《财富》1000强客户。ExaGrid的增长正在加速，公司正在全球范围内招聘各方面的人才。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid正在不断扩大其业务版图，目前在全球30多个国家拥有销售团队，在80多个国家为客户安装了设备。在美国之外，我们在加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区的业务也在迅速增长。如今，我们48%的业务都在美国以外。”

Andrews表示：“ 多年前，ExaGrid就意识到没有一家厂商在打造可优化备份的存储设备，他们要么是将主存储产品作为备份存储目标来销售，要么是销售内置重复数据删除的设备，而这些设备的备份和恢复速度很慢，并导致昂贵的叉车式升级。备份存储有其独特的需求，因为大型备份作业备份、增量备份、合成全量备份、备份轮换、长期保留和其他诸多因素都使得备份存储与主存储不同。ExaGrid独特的分层备份存储是专门为提高备份性能、恢复性能、数据增长时的可扩展性、安全性、勒索软件恢复、灾难恢复和备份的经济性而设计的，前期和长期成本都很低。对于大型备份作业而言，主存储速度较慢，通常不可扩展，长期保留成本高昂，而且面向网络，容易受到安全攻击。内置重复数据删除的设备备份速度慢，恢复速度慢，不可扩展，而且同样面向网络，容易受到安全攻击。

“ ExaGrid以其高度差异化的产品为豪，这些产品十分好用，实际功能与宣传相符，规格合适，支持服务完善，能够不折不扣地完成任务。我们的净客户保留率达到95%，NPS得分高达+81，92%的客户开启了针对勒索软件恢复的保留时间锁定功能，99%的客户是年度维护和支持计划的活跃用户，这些都是上述优势的明证。”

2023年第四季度亮点：

本季度竞争胜率超过70%，表现强劲

新增173家客户

59笔六位数新客户交易和3笔七位数新客户交易

4100多家客户使用ExaGrid分层备份存储保护其数据

销售和支持团队遍布30个国家，为80多个国家的客户安装了设备

全球销售额不断增长——48%的业务来自美国以外地区

公司在过去12个季度中保持现金、EBITDA和损益为正

ExaGrid在11月的SDC大奖评选中荣获“年度最佳存储公司”和“年度最佳备份/存档创新奖”殊荣，加上今年早些时候在“存储奖”和“网络计算奖”中荣获的5个行业奖项，2023年ExaGrid共获得7个行业奖项

加强与Commvault的集成：此前，ExaGrid可以利用Commvault重复数据删除功能，将重复数据删除率提高3倍。在第四季度，ExaGrid宣布可以同时启用Commvault压缩和重复数据删除功能，并且ExaGrid可以进一步删除重复数据。

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和计划的产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层（创建一个分层气隙）、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿联酋、英国、美国和其他地区。

请浏览exagrid.com或在LinkedIn上关注我们。如需了解我们的客户对使用ExaGrid产品的体验的看法，以及为什么他们目前在备份存储上花费的时间大大减少，请阅读我们的客户成功案例。ExaGrid为其+81的NPS得分而自豪！

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