Biocytogen conclut un accord avec Radiance Biopharma portant sur un conjugué anticorps-médicament bispécifique

BEIJING et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315), une entreprise mondiale de biotechnologie spécialisée dans la découverte de nouveaux anticorps thérapeutiques, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord exclusif d'option de licence avec Radiance Biopharma Inc. (« Radiance »), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelle génération entreprise de conjugués anticorps-médicament.

L'accord octroie à Radiance une option visant à obtenir de Biocytogen une licence pour un conjugué anticorps-médicament bi-spécifique (BsADC) anti-HER2/TROP2 entièrement humain, premier du genre, pour le développement, la fabrication et la mise sur le marché de produits thérapeutiques pour toutes les indications humaines à l'échelle mondiale. HER2 et TROP2 sont deux antigènes associés aux tumeurs (TAA), qui sont habituellement exprimés et co-exprimés par de nombreux types de tumeurs, notamment les cancers du sein, gastrique, colorectal, de la vessie, du pancréas et du poumon non à petites cellules.

Selon les termes de l'accord, en cas d'exercice de l'option, Biocytogen aura le droit de recevoir une commission d'option, une commission de licence, des paiements échelonnés correspondant au développement et à la mise sur le marché, ainsi que des redevances à un chiffre sur les ventes nettes. En outre, Biocytogen a le droit de toucher une part des frais de sous-licence, le cas échéant, entre Radiance et une tierce partie.

Le Dr Yuelei Shen, président et CEO de Biocytogen, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Radiance, une équipe solide dotée d'une grande expérience en matière de développement de médicaments, afin de mettre au point un conjugué anticorps-médicament bispécifique entièrement humain. Nous sommes convaincus que le fruit de l'association de notre force en matière de découverte de BsADC à la grande expérience de l'équipe de Radiance permettra d'accélérer la mise sur le marché de ce BsADC à double ciblage ».

Marc Lippman, MD, président du conseil d'administration de Radiance a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure cet accord exclusif d'option de licence avec Biocytogen pour un nouveau conjugué anticorps-médicament bispécifique humain anti-HER2 et Trop2. Les données précliniques issues des essais in vitro et in vivo de ce BsADC montrent une forte puissance prometteuse des activités anti-tumorales dans les principales indications tumorales. Nous nous réjouissons de collaborer avec Biocytogen pour faire entrer le produit dans un essai clinique au pur bénéfice des patients ».

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie d'édition de gènes, Biocytogen exploite des plateformes exclusives RenMice ® génétiquement modifiées (RenMab™/RenLite ® /RenNano ® /RenTCR-mimic™) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d'anticorps imitant le TCR, et a constitué une bibliothèque de plus de 400 000 séquences d'anticorps entièrement humains avec environ 1 000 cibles pour une collaboration mondiale. Au 30 juin 2023, 50 accords de codéveloppement, d'octroi de licences ou de transfert d'anticorps thérapeutiques et d'actifs cliniques multiples et 42 projets de licences RenMice ® portant sur des cibles désignées ont été conclus dans le monde entier, notamment plusieurs partenariats avec des sociétés multinationales (en anglais, MNC) pharmaceutiques. Biocytogen a lancé la génération de modèles knock-in humanisés de cibles de médicaments pour la recherche préclinique, et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous la sous-marque de l'entreprise, BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition de gènes pour des clients dans le monde entier. Biocytogen, dont le siège social se trouve à Pékin, possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://en.biocytogen.com.cn .

À propos de Radiance Biopharma

Radiance se concentre sur le développement d'un pipeline de produits thérapeutiques anticancéreux à base d'anticorps, notamment des conjugués anticorps-médicaments (en anglais, ADC) mono et bispécifiques, pour le traitement du cancer et pour répondre à d'autres besoins médicaux non satisfaits. Marc Lippman, MD, cofondateur et président du conseil d'administration de Radiance, est un cancérologue de renom et un ancien membre fondateur du conseil d'administration de Seagen, un chef de file en matière d'ADC, récemment acquise par Pfizer. Basée à Boston, dans le Massachusetts, Radiance dispose d'une équipe de direction de classe mondiale ayant fait ses preuves et qui réunit le top de l'ingénierie des ADC, de l'expertise clinique et managériale et de l'expérience acquise. Radiance est une entreprise affiliée à Alphageneron Pharmaceuticals Inc., une entreprise de biotechnologie en phase clinique qui développe des thérapies cellulaires et géniques ciblées uniques pour le traitement du cancer et d'autres besoins médicaux non satisfaits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.radiancebiopharma.com .

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les mots « penser que », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention » et « planifier » ainsi que des expressions similaires identifient les déclarations prospectives. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement des résultats ou performances futurs explicites ou implicites dans ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient entraîner des différences sensibles entre nos résultats ou performances réels comprennent, entre autres, les risques associés au développement préclinique et clinique des produits, les incertitudes liées aux résultats et à la conduite des essais cliniques, notamment les problèmes de sécurité imprévus, les incertitudes liées à la fabrication des produits, le manque d'acceptation de nos produits par le marché, notre incapacité à gérer la croissance, l'environnement concurrentiel dans notre domaine d'activité et sur nos marchés, notre incapacité à attirer et à retenir du personnel qualifié, l'inapplicabilité ou le manque de protection de nos brevets et de nos droits de propriété, nos rapports avec les entités affiliées, les changements et les développements technologiques qui pourraient rendre nos produits ou nos technologies obsolètes, ainsi que d'autres facteurs. Radiance ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ni à confirmer ces déclarations pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenant après la date à laquelle elles ont été formulées ou en rapport avec des résultats réels, à moins que la loi ne l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.