Résultats d’ExaGrid pour l’exercice 2023 – Une année record pour la société

MARLBOROUGH, Massachussetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l’industrie, a annoncé aujourd’hui avoir enregistré des records absolus en matière de réservations et de revenus lors du quatrième trimestre clos au 31 décembre 2023, et une année record globalement en 2023.

Le chiffre d’affaires d’ExaGrid a augmenté par rapport au trimestre précédent et par rapport au même trimestre de l’année précédente. ExaGrid a connu une croissance supérieure à 20 % en 2023 tout en conservant des pertes et profits, un EBITDA et un flux de trésorerie disponible positifs lors des 12 derniers trimestres.

ExaGrid a recruté 173 nouveaux clients au T4 2023, dont 59 nouveaux contrats à six chiffres et 3 nouveaux contrats à sept chiffres. ExaGrid compte plus de 4 100 clients actifs, dans les catégories allant du marché intermédiaire supérieur aux grandes entreprises, qui utilisent son stockage de sauvegarde hiérarchisé pour protéger leurs données, intégrant de nombreux clients figurant au palmarès Fortune 1000 au cours du trimestre. La croissance d’ExaGrid s’accélère et la société recrute dans tous les aspects de l'entreprise à l’échelle mondiale.

« ExaGrid continue d’étendre sa portée et dispose dorénavant d’équipes de ventes dans plus de 30 pays à travers le monde, avec des installations client dans plus de 80 pays. En dehors des États-Unis, nos activités au Canada, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la zone Asie-Pacifique sont en croissance rapide. Nous réalisons à présent 48 % de notre activité en dehors des États-Unis », a affirmé Bill Andrews, président et chef de la direction d’ExaGrid.

« Il y a plusieurs années, ExaGrid a réalisé qu’aucun fournisseur ne créait de stockage qui optimisait la sauvegarde, car ils vendaient tous des produits de stockage primaire comme objectifs de stockage de sauvegarde ou vendaient des dispositifs de déduplication en ligne, qui sont lents pour les sauvegardes et les restaurations et conduisent à de coûteuses mises à niveau massives. Le stockage de sauvegarde a des besoins uniques, en raison des travaux de sauvegarde volumineux, des sauvegardes incrémentielles, des sauvegardes complètes synthétiques, de la rotation des sauvegardes, de la conservation à long terme, ainsi que de nombreux autres éléments qui rendent les sauvegardes différentes du stockage primaire. Le stockage de sauvegarde hiérarchisé unique d’ExaGrid a été spécialement conçu pour améliorer les performances de sauvegarde, les performances de restauration, l’évolutivité à mesure que les données augmentent, la sécurité, la récupération après rançongiciel, la reprise après sinistre et la rentabilité des sauvegardes, avec de faibles coûts au départ et sur le long terme », a précisé M. Andrews. « Le stockage primaire n’est pas aussi rapide pour les travaux de sauvegarde volumineux, il est généralement non évolutif, est très coûteux pour la conservation à plus long terme et est exposé au réseau, le rendant vulnérable aux attaques de sécurité. Les dispositifs de déduplication en ligne sont lents pour les sauvegardes, lents pour les restaurations, ils ne sont pas évolutifs et sont également exposés au réseau, les rendant vulnérables aux attaques de sécurité.

« ExaGrid s'enorgueillit d’avoir un produit hautement différencié qui fonctionne, fait ce que nous disons qu’il fait, a une taille appropriée, est bien pris en charge et fait tout simplement son travail. » Nous pouvons étayer ces revendications avec notre score net de 95 % de fidélisation des clients, notre score NPS supérieur à 81, le fait que 92 % de nos clients ont activé notre fonction Retention Time-Lock for Ransomware Recovery et le fait que 99 % de nos clients sont sur un plan de maintenance et de support annuel actif », a expliqué M. Andrews.

Faits saillants du quatrième trimestre 2023 :

Un solide taux de conclusion compétitif, supérieur à 70 % pour le trimestre

Intégration de 173 nouveaux clients

59 nouveaux contrats à six chiffres et 3 nouveaux contrats à sept chiffres

Plus de 4 100 clients protègent leurs données avec le stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid

Des équipes de ventes et de support dans 30 pays et des installations client dans plus de 80 pays

Des ventes mondiales en pleine croissance – 48 % de l’activité provient de l'extérieur des États-Unis

La société a conservé une trésorerie, un EBITDA et des pertes et profits positifs au cours des 12 derniers trimestres

ExaGrid a remporté les prix “Storage Company of the Year” (Entreprise de stockage de l’année) et “Backup/Archive Innovation of the Year” (Innovation de l’année en matière de sauvegarde/d’archivage) aux SDC Awards en novembre, qui viennent s’ajouter aux 5 prix de l'industrie reçus plus tôt dans l'année aux Storage Awards et aux Network Computing Awards – soit un total de 7 prix de l'industrie en 2023

Une meilleure intégration avec Commvault : Précédemment, ExaGrid pouvait prendre des données dédupliquées Commvault et améliorer avec un facteur 3 le rapport de déduplication. Au T4, ExaGrid a annoncé que la compression et la déduplication Commvault peuvent être activées et ExaGrid est en mesure de dédupliquer davantage les données.

À propos d’ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le niveau de référentiel offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture évolutive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives et l'obsolescence planifiée des produits. ExaGrid offre la seule approche du stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau (créant un vide d’air échelonné), des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs systèmes de vente physique et d'avant-vente dans les régions suivantes : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, CEI, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Royaume-Uni, Scandinavie, Singapour, Turquie, ainsi que d’autres régions.

Retrouvez-nous à l’adresse exagrid.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn . Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de clients satisfaits . ExaGrid est fière de son score NPS supérieur à 81 !

