TheraVet : Signature d'un accord avec Alcyon Italia pour la distribution de la ligne de produits BIOCERA-VET® en Italie

TheraVet (ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, démarre la distribution de sa gamme de substituts osseux BIOCERA-VET® en Italie avec Alcyon Italia.

L'Italie, avec une population de 10 millions de chiens et 8,7 millions de chats, représente le quatrième plus grand marché des animaux de compagnie en Europe. La Société a initié l'évaluation de ce marché et son entrée sur celui-ci à partir de mai 2023 par la mise en place d'un réseau de leaders d’opinion et le démarrage de plusieurs essais cliniques évaluant le substitut osseux BIOCERA-VET® Osteosarcoma RTU dans des indications présentant des besoins médicaux non satisfaits :

l'évaluation clinique de BIOCERA-VET ® dans la chirurgie de reprise de fracture du radius distal (DRUF) chez les races de chiens nains et miniatures a été initiée en mai 2023 et dont la phase de recrutement est maintenant terminée et

l'évaluation clinique de BIOCERA-VET® dans le cas d'une absence de consolidation due à un déficit de cicatrisation osseuse (ou « non-union ») septique et aseptique chez toutes les races de chien dont la phase de recrutement est en cours.

Grâce à la reconnaissance et au soutien des principaux leaders d'opinion italiens, la distribution de la gamme complète de BIOCERA-VET® démarre en collaboration avec Alcyon Italia, leader de la distribution en orthopédie vétérinaire en Italie. Alcyon Italia aura en charge la promotion active des 13 références BIOCERA-VET® auprès des vétérinaires par le biais de programmes éducatifs (webinaires, cours d'orthopédie), d'une plateforme en ligne, de conférences italiennes (SCIVAC, UNISVET, SIOVET, SITOV...) tout en s'appuyant sur l'expertise technique développée en interne.

A propos d'Alcyon Italia

Alcyon Italia est une société qui appartient intégralement et est gérée exclusivement par des médecins vétérinaires. Alcyon Italia est une filiale d'Alcyon Europe, un grand groupe européen présent en Italie, en France et en Belgique, également géré par des Conseils d'administration dont les membres sont des docteurs vétérinaires. Tous les vétérinaires indépendants peuvent devenir membres d’Alcyon, plus de 8 000 vétérinaires européens l’étant à ce jour.

Leader en Europe dans la distribution de médicaments, de consommables, d'instruments, d'équipements et d'aliments pour animaux de compagnie, Alcyon soutient les médecins vétérinaires dans le développement de leur profession, en proposant une gamme complète de produits et de services.

Alcyon Italia est une société dotée d'un système de gestion de la qualité régi par les normes de certification ISO 9001:2015.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web d'Alcyon Italia ou sur LinkedIn / Facebook / Instagram.

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.

À propos de BIOCERA-VET®

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :

BIOCERA-VET® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l'emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant

BIOCERA-VET® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur

BIOCERA-VET® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable

BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l'emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie

BIOCERA-VET® COMBO-CLEAN, un substitut osseux à base de phosphate de calcium à libération locale et prolongée d'antibiotiques

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET.