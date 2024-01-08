百奥赛图与Radiance Biopharma达成双抗ADC协议

中国北京与美国波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK），一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，今日宣布与Radiance Biopharma Inc.（“Radiance”），一家专注于开发下一代抗体偶联药物的生物技术公司，达成一项独家选择与授权协议。

该协议使得Radiance有权选择获得一款百奥赛图同类首创全人HER2/TROP2双特异性抗体偶联药物（双抗ADC）的授权，用于针对任何人类疾病的治疗性产品在全球范围内的开发、生产和商业化。HER2和TROP2是两个肿瘤相关抗原（TAAs），已被发现在多种肿瘤类型中共表达，包括乳腺癌、胃癌、结直肠癌、膀胱癌、胰腺癌和非小细胞肺癌。

根据协议，如果 Radiance行使了选择权，百奥赛图将有权获得选择权行使费、许可费、开发和商业化里程碑付款，以及个位数净销售额分成；如果Radiance再授权给第三方，百奥赛图还将获得分许可费。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们很高兴与具有丰富药物开发经验的Radiance团队达成合作，开发一款领先的、专有的全人双抗ADC。我们相信，将我们在双抗ADC药物发现方面的优势与Radiance团队的丰富经验相结合可加速推进这款双抗ADC药物的商业化。”

Radiance董事会主席Marc Lippman博士表示：“ 我们很高兴和百奥赛图就一款新型全人HER2/TROP2双抗ADC达成独家选择与授权协议。体外、体内的临床前数据显示该双抗ADC分子在主要肿瘤适应症中具有强抗肿瘤活性的潜力。我们期待和百奥赛图一起将该分子推进至临床以造福患者。”

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类 TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年6月30日，百奥赛图已签署了50项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了42个靶点项目RenMice®平台授权开发合作；多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于Radiance Biopharma

Radiance专注于开发单/双特异性抗体偶联药物（ADC），用于治疗癌症及其它未被满足的医疗需求。Radiance的共同创始人和董事会主席Marc Lippman博士是一名著名的肿瘤学家，也是Seagen（ADC领域的领军企业，最近被辉瑞收购）的前创始董事会成员。Radiance位于美国麻萨诸塞州波士顿，拥有一支世界一流、经验丰富的领导团队，汇集了具有最出色的ADC工程、临床、管理相关业绩的人才。