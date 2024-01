HaiLa Technologies présente la première puce pour la rétrodiffusion Wi-Fi à très faible consommation d'énergie, développée en partenariat avec Presto Engineering

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, HaiLa Technologies Inc, une entreprise de semi-conducteurs et de logiciels sans usine, axée sur les solutions de systèmes sur puce de communications sans fil à consommation d'énergie extrêmement faible pour les appareils IoT, annonce la mise à disposition du matériel de développement et de démonstration de la puce d'évaluation RF BSC2000. Presto Engineering, un spécialiste européen de premier plan en matière de services de conception, d'ingénierie et de production de « circuits intégrés propres à une application » (ASIC, en anglais), a réussi à collaborer avec HaiLa afin de développer la première réalisation analogique et numérique intégrale de la technologie de rétrodiffusion passive développée par HaiLa, adaptée aux bandes RF du réseau Wi-Fi.

En prenant en charge une interface SPI, la puce délivre une connectivité homogène à une large gamme de dispositifs IoT, tels que les capteurs de température et d'humidité multicanaux. Le partenariat en vue du développement de la BSC2000 montre la voie vers une consommation extrêmement faible pour les appareils IoT utilisés pour l'automatisation des bâtiments, des foyers et des industries, de l'électronique grand public et de la technologie portable, des transports intelligents, de l'agriculture, du secteur médical et de l'automobile.

« HaiLa est heureuse d'avoir collaboré avec Presto Engineering pour le déploiement du silicium de la BSC2000, et nous sommes très heureux de présenter notre technologie au salon CES 2024 », a déclaré Derek Kuhn, président et CEO de HaiLa Technologies, Inc. « Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre mission visant à permettre une mise à l'échelle durable de l'IoT sur les infrastructures sans fil existantes, en aidant les utilisateurs finaux à atteindre leurs objectifs net-zéro grâce à une réduction massive des déchets de batterie. L'expérience de longue durée de Presto dans le domaine de la RFID et de la NFC à ultra-faible consommation a permis à HaiLa de compléter son équipe avec des ressources spécialisées intégrées dans le processus de développement, et de livrer l'ASIC BSC2000 achevé en travaillant avec une seule équipe ».

Selon Cédric Mayor, CEO de Presto Engineering, « Nous sommes fiers de soutenir HaiLa sur une initiative essentielle du secteur afin de permettre de réduire l'empreinte carbone des objets connectés. Ce projet a montré que repousser les limites de l'efficacité énergétique de l'IoT non seulement est réalisable, mais que cela change la donne pour atténuer le coût et le gaspillage liés à l'utilisation de la batterie ». M. Mayor ajoute : « Grâce à notre expertise approfondie en matière de conception de puces à signaux mixtes RF et d'architectures à ultra-faible consommation, nous nous réjouissons d'élargir notre partenariat avec HaiLa afin d'aborder conjointement de nouvelles opportunités commerciales en sachant exploiter leur propriété intellectuelle unique dans le cadre de futurs projets ».

La technologie fondamentale de rétrodiffusion passive développée par HaiLa est agnostique en termes de protocole. En tant que technologie de réseau local sans fil (WLAN) la plus répandue dans les environnements résidentiels, d'entreprise et industriels à l'échelle mondiale, HaiLa a axé sa première adaptation sur le Wi-Fi en tant qu'infrastructure essentielle pour les déploiements de l'IoT.

La BSC2000 est échantillonnable dès maintenant. Venez assister à une démonstration sur le stand HaiLa au salon CES, Centre de conventions de Las Vegas, Hall Ouest, stand 6300, du 9 au 12 janvier.

À propos de HaiLa Technologies Inc.

Fondée en 2019 à Montréal, au Canada, HaiLa est une entreprise de semi-conducteurs et de logiciels sans usine qui développe des communications radio multi-protocoles à faible consommation (comme le Wi-Fi) pour les appareils IoT. Conçue à l'origine à l'Université de Stanford, HaiLa se concentre sur la mise à l'échelle durable de l'IoT à l'aide de méthodes complémentaires à la façon de recevoir et de transmettre les données, en supprimant le besoin de maintenance de la batterie et en exploitant des infrastructures sans fil existantes. Les clients et les partenaires sont axés sur la maison intelligente et l'automatisation des bâtiments, ainsi que sur les marchés de l'électronique grand public, de la téléphonie mobile, du secteur industriel, des transports, de la médecine et de l'agriculture.

HaiLa a obtenu un financement de 16,8 millions de dollars américains, notamment un financement non dilutif de Technologies du développement durable du Canada et de TechnoClimat Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.haila.io/.

À propos de Presto Engineering

Presto Engineering fournit une conception de l'ASIC et des opérations externalisées pour les entreprises de semi-conducteurs et d'appareils IoT, ce qui permet à ses clients de minimiser les frais généraux, de réduire les risques et d'accélérer les délais de mise sur le marché. L'entreprise est un spécialiste reconnu du développement de solutions industrielles pour les applications RF, analogiques, à signaux mixtes et sécurisées, de la conception à la livraison des produits finis, en passant par le tape-out. La solution exclusive et hautement sécurisée de Presto pour la fabrication et l'approvisionnement, associée à une vaste expertise en back-end, confère à ses clients un avantage concurrentiel. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Meyreuil, en France, avec des activités dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et en Asie, propose un cadre global, flexible et dédié. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.presto-eng.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.