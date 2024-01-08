百奧賽圖與Radiance Biopharma達成雙抗ADC協議

中國北京與美國波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼：02315.HK）今日宣布，與專注于開發下一代抗體偶聯藥物的生物科技公司Radiance Biopharma Inc.（「Radiance」）達成一項獨家選擇與授權協議。

該協議使得Radiance有權選擇獲得一款百奧賽圖同類首創全人HER2/TROP2雙特異性抗體偶聯藥物（雙抗ADC）的授權，用於針對任何人類疾病的治療性產品在全球範圍內的開發、生產和商業化。HER2和TROP2是兩個腫瘤相關抗原（TAA），已被發現在多種腫瘤類型中共表達，包括乳癌、胃癌、結直腸癌、膀胱癌、胰腺癌和非小細胞肺癌。

根據協議，如果Radiance行使了選擇權，百奧賽圖將有權獲得選擇權行使費、授權費、開發和商業化里程碑付款，以及個位數淨銷售額分成；如果Radiance再授權給第三方，百奧賽圖還將獲得分授權費。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們很高興與具有豐富藥物開發經驗的Radiance團隊達成合作，開發一款首屈一指的、專有的全人雙抗ADC。我們相信，將我們在雙抗ADC藥物發現方面的優勢與Radiance團隊的豐富經驗相結合，可加速推進這款雙抗ADC藥物的商業化。」

Radiance董事長Marc Lippman博士表示：「我們很高興和百奧賽圖就一款新型全人HER2/TROP2雙抗ADC達成獨家選擇與授權協議。體外、體內的臨床前資料顯示，該雙抗ADC分子在主要腫瘤適應症中具有強抗腫瘤活性的潛力。我們期待和百奧賽圖一起將該分子推進至臨床以造福病患。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年6月30日，百奧賽圖已簽署了50項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了42個標靶專案RenMice®平台授權開發合作；多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網：https://www.biocytogen.com.cn/。

關於Radiance Biopharma

Radiance專注於開發單/雙特異性抗體偶聯藥物（ADC），用於治療癌症及其它未被滿足的醫療需求。Radiance的共同創辦人和董事長Marc Lippman博士是一位著名的腫瘤學家，也是Seagen（ADC領域的領軍企業，最近被Pfizer收購）的前創始董事會成員。Radiance位於美國麻薩諸塞州波士頓，擁有一支世界一流、經驗豐富的領導團隊，彙集了具有最出色的ADC工程、臨床、管理相關業績的人才。

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