Far sì che le mamme raggiungano la piena autonomia nel 2023: l’anno dell’impegno di Momcozy

"Just Be a Cozy Mom"

Una di tali iniziative è stata la nostra campagna per la Festa della mamma "Just Be a Cozy Mom", lanciata a maggio per segnare lo stacco da una semplice celebrazione a un movimento globale volto a far sì che le mamme raggiungano la piena autonomia. Un elemento cardine della campagna è stato lo spot televisivo "Cozy Power by Momcozy", molto suggestivo, che ha portato in primo piano storie e opinioni di vere mamme, stimolando una conversazione globale sulle realtà della maternità.

Un’estate di sostegno alle mamme che allattano al seno

A luglio abbiamo lanciato il Programma di sostegno all’allattamento al seno – un’iniziativa completa progettata per fornire alle mamme tutto ciò di cui hanno bisogno per attraversare con successo l’intero periodo di allattamento al seno. Questo programma ha offerto risorse didattiche accessibili, soluzioni comode per lo shopping create su misura per le mamme che allattano al seno e un sistema di sostegno da parte della comunità per mettere in contatto le mamme con altre donne che devono far fronte allo stesso percorso.

Risultati positivi ininterrotti nel mese di agosto

Ad agosto, riconoscendo l’importanza dell’allattamento al seno nelle prime fasi della maternità e della crescita del bebè, abbiamo collaborato con varie celebrità e organizzazioni benefiche in grado di avere un forte impatto.

Gli eventi della nostra community hanno creato uno spazio che ha permesso alle mamme di mettersi in contatto con altre mamme e di apprendere l’una dall’altra. I nostri omaggi hanno anche fornito sostegno più tangibile alle mamme che allattano al seno affinché potessero aiutare altre mamme nella stessa situazione. Inoltre abbiamo lanciato la comoda custodia Cozy Case – contenente un massaggiatore per l’allattamento, una pomata per i capezzoli e sacchetti per conservare il latte estratto dal seno – pensata per le esigenze delle mamme che allattano al seno.

Una serata di risate con Momcozy nel mese di novembre

A novembre 2023 Momcozy ha ospitato una commedia memorabile a Londra, "Stand Up for Mums ", nell’ambito del nostro impegno per la campagna volta a "Eliminare le barriere all’allattamento al seno".

Conclusione dell’anno con un evviva per le feste

Per concludere l’anno, Momcozy ha fatto una comparsa in grande stile al Mini Market di Austin a dicembre. Questo evento ha attratto oltre 1.000 famiglie per un’esperienza di acquisto in boutique di proprietà di donne o semplicemente di articoli eleganti venduti da donne.

Tenendo presente lo stress causato dal periodo delle feste, abbiamo creato un pacifico ritiro per mamme con i nostri "Cozy Lounge" e "Cozy Courtyard", offrendo regalini e cioccolata calda. Dopo Natale Momcozy ha collaborato con l’artista Victoria Johnson, pure lei una mamma, per creare illustrazioni che celebrassero l’essenza della maternità e il calore della famiglia. È inoltre incluso nella confezione regalo di Natale Momcozy.

Momcozy sta fianco a fianco con le mamme

Mentre ci lasciamo alle spalle il 2023, riflettiamo su com Momcozy è stata più di un semplice brand – è stata un vero compagno per le mamme.

Informazioni su Momcozy

Dal 2018 Momcozy offre alle mamme il massimo della comodità, con tiralatte indossabili, reggiseni per l'allattamento e altri prodotti per la cura materna. Supportato da 3 milioni di mamme di oltre 40 paesi, Momcozy è un compagno per le donne, dalla gravidanza alle prime fasi della maternità. Grazie all'innovazione continua e all'impegno per la creazione di design comodi nati dall'amore, Momcozy è in fase di crescita, in termini di portata e di impatto, per semplificare la vita delle mamme in tutto il mondo.

