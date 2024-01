Partners Capital annuncia la promozione di un partner e di sette managing directors

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Partners Capital, una delle principali società di chief investment office in outsourcing che gestisce oltre 50 miliardi di dollari di asset per conto di fondazioni, professionisti senior in investimenti e famiglie di spicco in tutto il mondo, ha annunciato otto promozioni a livello dirigenziale: un nuovo partner e sette nuovi managing directors.

Edmondo Barletta è stato promosso al ruolo di partner. Entrato nella società nel 2013 a Londra, Edmondo si è trasferito a Parigi nel 2019 per guidare le attività della società in Europa Continentale. Prima di entrare a far parte di Partners Capital, Edmondo ha lavorato presso Bain Capital Private Equity a Londra e Bain & Company a Parigi. Edmondo si è laureato al Politecnico di Torino e all'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées e ha conseguito un MBA presso la Wharton School, Università della Pennsylvania.

Per il ruolo di managing director, sono state annunciate quattro promozioni in Europa: Joe Basrawy, Matt Libling e Louisa Saunders nella sede di Londra e Niccolò Frigieri a Parigi. Negli Stati Uniti sono stati promossi anche Chris Bunzel, Pamela Haddad e Steve Kaplan, tutti basati a Boston. Di seguito vengono riportati i loro profili.

Joe Basrawy, in Partners Capital dal 2014, è un portfolio manager specializzato in private debt e investimenti non correlati, oltre ad occuparsi della gestione di portafogli multi-asset class per diversi clienti istituzionali e privati. In precedenza, ha fatto parte del team di investment banking di RBC Capital Markets.

Chris Bunzel, in Partners Capital dal 2012, è membro dei nostri team Client CIO e Public Equities. Attualmente dirige programmi di investimento per diversi clienti privati e istituzionali in Nord America. Prima di entrare a far parte della società, Chris è stato Investment Banking Analyst nel settore tecnologico per Jefferies & Company.

Niccolò Frigieri è entrato a far parte di Partners Capital nel 2019 per supportare la creazione della sede di Parigi, dove si occupa della gestione di portafogli di investimento multi-asset class per diversi clienti europei istituzionali e privati. In precedenza, Niccolò è stato Associate Partner presso McKinsey & Co, nell’ufficio di Parigi.

Pamela Haddad è entrata a far parte di Partners Capital nel 2020 come Direttrice del personale per il Nord America. È responsabile della strategia del personale per la sua regione di competenza, oltre a essere membro del Global People Committee della società. In precedenza, Pamela è stata consulente di gestione presso Deloitte Consulting nella practice di Organizzazione e Trasformazione e ha lavorato per istituzioni finanziarie quali Barclays e Cambridge Associates.

Steve Kaplan è entrato a far parte di Partners Capital nel 2015 ed è Direttore delle Client Operations per il Nord America. Nel suo ruolo, Steve supervisiona una vasta gamma di servizi, tra cui l'onboarding di nuovi clienti, l'esecuzione operativa degli investimenti, la creazione di report ed altre attività essenziali alla gestione di portafogli. Prima di entrare a far parte di Partners Capital, Steve è stato Senior Associate presso State Street Global Advisors.

Matt Libling, in Partners Capital dal 2014, si occupa della gestione di portafogli d'investimento multi-asset class per diversi clienti privati e istituzionali del Regno Unito. È inoltre membro del Comitato di Investimento per gli investimenti alternativi e il private debt di Partners Capital. In precedenza, Matt è stato direttore strategico del più grande mastertrust pensionistico privato del Regno Unito, che ha contribuito a far crescere da una società supportata da un fondo di private equity early stage. Prima ancora, Matt è stato Associate presso McKinsey & Co.

Louisa Saunders è entrata a far parte di Partners Capital nel 2020 come Direttrice del personale per l'Europa e l'Asia. È responsabile della strategia del personale per la sua regione di competenza, oltre ad essere membro del Global People Committee della società. In precedenza, Louisa ha lavorato per istituzioni finanziarie come Close Brothers Group e Tullett Prebon.

Il team dirigenziale di Partners Capital conta ora 18 partner e 25 managing director a livello globale. “Siamo entusiasti di annunciare queste otto promozioni al nostro team dirigenziale. Edmondo, Joe, Chris, Niccolò, Pamela, Steve, Matt e Louisa hanno contribuito significativamente alla crescita della nostra società e rivestiranno un ruolo fondamentale nel garantire il nostro successo negli anni a venire ", ha dichiarato Arjun Raghavan, CEO di Partners Capital.

Informazioni su Partners Capital

Fondata nel 2001, Partners Capital è una società di chief investment office in outsourcing che opera per illustri fondazioni, professionisti dell’investimento e famiglie di spicco in tutto il mondo. Con oltre 50 miliardi di dollari di asset in gestione, la società sviluppa portafogli di investimento personalizzati per i suoi clienti, attingendo alla sua vasta rete di partnership con quelli che considera gestori eccezionali in tutte le principali asset class. La società può contare su oltre 340 dipendenti nei suoi sette uffici con sede a Boston, New York, Londra, San Francisco, Parigi, Singapore e Hong Kong.

Ulteriori informazioni su Partners Capital sono disponibili all'indirizzo http://www.partners-cap.com, mentre la raccolta di pubblicazioni che costituiscono il capitale intellettuale di Partners Capital è disponibile all'indirizzo https://partners-cap.com/research/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto in Inglese, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore: il testo in lingua originale è l'unico giuridicamente valido.