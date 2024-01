Sensorion annonce que son partenariat avec l'Institut Pasteur pour l'accélération des programmes de thérapie génique ciblant les troubles de l'audition a été prolongé pour une durée de cinq ans

MONTPELLIER, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui la prolongation pour une durée de cinq ans de l'accord-cadre de partenariat de recherche signé en 2019 avec l'Institut Pasteur1 (Paris, France) accordant à Sensorion une option de licences exclusives pour développer et commercialiser des candidats médicaments de thérapie génique issus de projets collaboratifs pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'audition. L'accord a été modifié afin d’être prolongé jusqu'au 31 décembre 2028, pour promouvoir des programmes de développement de thérapie génique supplémentaires.

SENS-501, le programme le plus avancé au sein du partenariat qui cible la surdité causée par des mutations du gène codant pour l'otoferline, défini comme une priorité en 2019, a atteint ses objectifs. L'achèvement réussi du package préclinique d'efficacité dans le cadre de la collaboration entre Sensorion et l'Institut Pasteur a permis d'avancer le programme avec le développement du produit OTOF-GT (SENS-501) vers le stade clinique. Une demande d'essai clinique (Audiogene, étude clinique de phase 1/2) a été soumise en juillet 2023 au RU et dans l’UE pour évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'injection intra-cochléaire de SENS-501 chez des patients souffrant d'une perte auditive médiée par le gène de l'otoferline.

Le partenariat de recherche a conduit avec succès à un deuxième programme de thérapie génique avec GJB2-GT, annoncé en 2021, pour lequel un candidat-médicament, sélectionné en avril 2023, est actuellement en développement préclinique. GJB2-GT cible la surdité liée à des mutations du gène GJB2, la forme la plus fréquente de surdité infantile. Trois indications, toutes liées à des mutations du gène GJB2, sont en cours d'évaluation : la presbyacousie précoce, la surdité progressive de l'enfant et la surdité congénitale.

Au cours des 25 dernières années, l’Institut Pasteur a développé une expertise de renommée mondiale dans la physiologie et la physiopathologie moléculaire du système auditif grâce aux travaux menés au sein de l'Unité de Génétique et Physiologie de l'Audition de l'Institut Pasteur, dirigée par le Professeur Christine Petit, et poursuivis au sein de l’Institut de l’Audition, un centre de recherche de l’Institut Pasteur.

Sensorion dispose d'un droit préférentiel sur les autres programmes de recherche préclinique de l'Institut Pasteur dans le domaine des maladies génétiques de l'oreille interne, en vue d'établir de nouvelles collaborations potentielles.

Christine Petit, Professeur à l'Institut Pasteur et Professeur émérite au Collège de France, France, lauréate du prix Kavli en 2018, commente : « Je suis très satisfaite de l'avancée du partenariat entre l'Institut Pasteur et Sensorion, et je me réjouis de sa prolongation. Au cours des quatre dernières années, nos équipes ont franchi des étapes majeures, nous permettant d'atteindre le stade clinique avec notre premier candidat médicament de thérapie génique dans le domaine de la surdité. Il nous reste encore de nombreux défis à relever pour transformer ces avancées scientifiques en innovations au bénéfice des patients, qu'il s'agisse de faire progresser le diagnostic et la prise en charge des patients, ou de développer des traitements curatifs des déficiences auditives ».

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, ajoute : « En nous appuyant sur notre partenariat avec l'Institut Pasteur et ses équipes scientifiques de renommée mondiale, et sur l'excellence de notre savoir-faire en matière de développement et de production, nous avons opéré, en seulement quatre ans, un tournant stratégique qui positionne aujourd'hui Sensorion parmi les principaux acteurs de la thérapie génique appliquée aux troubles de l'audition. Nous sommes convaincus que la poursuite de la collaboration fructueuse entre l'Institut Pasteur et Sensorion contribuera à l'émergence de nouvelles thérapies révolutionnaires pour des milliers de patients souffrant aujourd'hui de surdité congénitale ».

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un important besoin médical non-satisfait. Sensorion a développé une plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats médicaments. Sensorion développe dans le cadre de la mise en place d’une large collaboration stratégique ciblant la génétique de l’audition avec l’Institut Pasteur, deux programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité. SENS-501 (OTOF-GT) vise la surdité causée par des mutations du gène codant pour l’otoferline et GJB2-GT cible la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants. La société travaille également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Le portefeuille de Sensorion comprend également des programmes de petite molécule au stade clinique pour le traitement et la prévention des troubles de l’audition. Son portefeuille de produits en phase clinique comprend un produit de Phase 2 : le SENS-401 (Arazasetron) qui progresse dans une étude clinique de Preuve de Concept dans l’ototoxicité induite par le cisplatine (CIO), et dans une étude en partenariat avec Cochlear Limited, chez des patients devant recevoir un implant cochléaire. Une étude de Phase 2 du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) a également été finalisée en janvier 2022.

www.sensorion.com

Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 à l’initiative de Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée internationale. Pour mener sa mission dédiée à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche, santé publique, formation et développement des applications de la recherche. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie, l’Institut Pasteur se consacre à l’étude de la biologie du vivant. Ses travaux portent ainsi sur les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiens, certains cancers, les maladies neurodégénératives et les pathologies de la connectivité cérébrale. Pour renforcer l’excellence de ses recherches, l'Institut Pasteur dispose et développe un environnement technologique de très haut niveau, comme en nano-imagerie ou en biologie computationnelle et intelligence artificielle. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.

L’Institut Pasteur est un des membres du Pasteur Network, un réseau mondial de plus de 30 membres sur les cinq continents, unis par des valeurs pasteuriennes communes, qui contribuent à l’amélioration de la santé humaine.

Depuis le 1er juillet 2021, l’Institut Pasteur est un organisme de recherche partenaire d’Université Paris Cité.

www.pasteur.fr

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant Sensorion et ses activités. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que Sensorion considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y compris les risques énoncés dans le rapport financier annuel 2022 publié le 30 mars 2023 et disponible sur notre site internet et à l'évolution des conditions économiques, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion opère. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Sensorion ou qui ne sont pas actuellement considérés comme importants par Sensorion. La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Sensorion soient matériellement différents de ces déclarations prospectives. Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des actions de Sensorion dans un quelconque pays. La communication de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent communiqué doit s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

