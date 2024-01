Alter Domus renforce ses capacités afin de prendre en charge la gestion des fonds ouverts du marché privé

LUXEMBOURG, LONDRES et CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Alter Domus, fournisseur leader des solutions de gestion de fonds technologiques, de dette privée et de services d’entreprise pour le secteur de l’investissement alternatif, a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles capacités de soutien du lancement et de la gestion continue des fonds ouverts et fermés du marché privé dotés de fonctions de gestion des liquidités, y compris les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF).

La convergence de divers facteurs – notamment l’augmentation de la demande de détail en actifs non traditionnels, ainsi que les changements réglementaires intervenus dans l’UE, aux États-Unis et au Royaume-Uni visant à élargir l’accès aux investissements sur le marché privé – favorise une démocratisation des fonds alternatifs, d’où une demande importante de capacités de gestion de fonds ouverts de la part des clients d’Alter Domus, parmi lesquels on compte 90% des 30 principaux gestionnaires d’investissements alternatifs.

La nouvelle solution pour fonds ouverts renforce les capacités de la suite complète de gestion de fonds d’Alter Domus, qui inclut la création de fonds, les services aux investisseurs et aux agences de transfert, les déclarations aux investisseurs et les rapports réglementaires, la comptabilité des fonds, la gestion de la trésorerie, la gestion du capital et les services fiscaux.

Les principales caractéristiques et fonctionnalités en sont les suivantes :

Fréquence accrue du calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) et amélioration de la rationalisation des processus de règlement.

Amélioration de la connectivité aux réseaux de distribution pour le règlement des transactions ; amélioration de la réactivité afin de gérer des canaux de distribution plus complexes, tels que les investisseurs individuels et les conseillers patrimoniaux.

Amélioration des déclarations aux investisseurs et des rapports réglementaires afin de tenir compte de l’augmentation du volume des événements de liquidité.

Pour les fonds basés au Luxembourg, Alter Domus fournit un soutien direct en tant qu’agent de transfert enregistré (AT). Pour les fonds basés en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, Alter Domus travaille en partenariat avec les principaux systèmes AT.

Ces nouvelles capacités seront en partie soutenues par un partenariat avec Temenos Multifonds. Ce partenariat comprend la mise en œuvre d’une plateforme intégrant parfaitement les contreparties SWIFT et NSCC, ce qui créera de nouvelles efficacités, réduira les risques de manière à tenir compte de l’envergure et du volume de la demande de détail, et facilitera la gestion de la liquidité des fonds ouverts grâce à un ensemble d’outils.

Doug Hart, PDG d’Alter Domus, a déclaré : « L’appétit accru des investisseurs individuels pour les actifs privés, combiné à des tendances réglementaires favorables tels que l’ELTIF 2.0 dans l’UE, et à la redéfinition des investisseurs accrédités aux États-Unis, créent pour nos clients d’intéressantes possibilités de servir une base plus large d’investisseurs. En tant que leader de notre domaine et partenaire de confiance de nos clients depuis plus de 20 ans, nous sommes déterminés à être à l’avant-garde pour leur offrir les solutions dont ils ont besoin pour explorer de nouvelles structures de fonds et saisir les opportunités qui se présentent à eux. »

À propos d'Alter Domus

Alter Domus est l’un des principaux fournisseurs de services technologiques de gestion de fonds, de dette privée et de services d’entreprise pour le secteur de l’investissement alternatif. La Société emploie plus de 5 100 employés répartis dans 39 bureaux dans le monde. Uniquement dédiée aux investissements alternatifs, Alter Domus propose, entre autres, les services suivants : gestion de fonds, services aux entreprises, agent dépositaire, gestion du capital, tarification des transferts, domiciliation, société de gestion, administration de prêts, agence, règlement des transactions et gestion de CLO (obligations structurées adossées à des emprunts).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alterDomus.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.