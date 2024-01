Sofinnova Partners accoglie il Dr. Joshua Makower, cofondatore di Stanford Biodesign, come Venture Partner

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners ("Sofinnova"), società di venture capital leader in Europa nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato che il Dr. Joshua Makower, cofondatore e direttore del Stanford Byers Center for Biodesign, si è unito a Sofinnova nel ruolo consultivo di Venture Partner.

Il Dr. Makower ha co-fondato la Stanford Biodesign con il Dr. Paul Yock 23 anni fa, creando il corso base, ora noto come "The Biodesign Process", che è stato utilizzato a Stanford e nel resto del mondo per formare centinaia di migliaia di studenti e leader del settore, e che hanno contribuito a far progredire l'innovazione medica e migliorare la vita di molti pazienti.

È fondatore e presidente esecutivo di ExploraMed, un incubatore di startup produttrici di dispositivi medici che ha accompagnato la creazione di undici società a partire dal 1995. Tra le aziende più importanti del portafoglio di ExploraMed figurano NeoTract, produttore di un dispositivo e di una procedura per il trattamento della prostata ingrossata acquisita da Teleflex, Acclarent, creatore di dispositivi per la chirurgia sinusale minimamente invasiva acquisita da J&J, e TransVascular, pioniere delle procedure transvascolari acquisita da Medtronic.

Il Dr. Makower è stato a lungo partner di NEA nel settore sanitario, fornendo consulenza al team sanitario e per gli investimenti in società medtech e healthtech. È membro del consiglio di amministrazione di sei società e detiene più di 300 tra brevetti e richieste di brevetto.

Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners, ha dichiarato: " Siamo incredibilmente fortunati ad avere Josh a bordo. Per oltre 28 anni ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione del settore dei dispositivi medici e nella formazione di tutti coloro che desiderano creare tecnologie in grado di semplificare la vita dei pazienti."

Il Dr. Makower ha dichiarato: " Non vedo l'ora di collaborare con la squadra di Sofinnova Partners, avendo avuto modo di osservare e apprezzare da molti anni la leadership e la visione della società nel settore dei dispositivi medici. Si tratta di un'azienda che investe da tempo in imprese capaci di portare soluzioni di grande successo per esigenze cliniche irrisolte di primaria importanza".

Anne Osdoit, Partner di Sofinnova Partners e membro di riferimento dell'acceleratore medtech della società, denominato MD Start, ha dichiarato: " Josh ha letteralmente scritto il testo base sulla progettazione di tecnologie biomediche. È un gigante del settore e ci garantirà una presenza formidabile negli Stati Uniti mentre espandiamo la nostra strategia di incubazione di società produttrici di dispositivi medici a livello globale".

Il Dr. Makower ha conseguito un MBA presso la Columbia University, un dottorato di ricerca presso la NYU School of Medicine e una laurea in ingegneria meccanica presso il MIT. Josh è anche membro della National Academy of Engineering, Fellow della National Academy of Inventors e dell'American Institute for Medical and Biological Engineering, e nel 2018 ha ricevuto il Coulter Award for Healthcare Innovation dalla Biomedical Engineering Society.

