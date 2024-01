WealthArc et ZeroLink transforment la gestion de patrimoine grâce à l’intelligence artificielle

ZURICH & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--WealthArc, fournisseur suisse de solutions globales de gestion de données patrimoniales, s’est associé à ZeroLink, société pionnière de la technologie neurosymbolique KGQA, pour développer WealthArc AI & Analytics, un service de pointe de « Discussion avec vos données » basé sur l’apprentissage automatique et conçu pour le secteur de la gestion de patrimoine.

L’intégration de la technologie de ZeroLink dans le développement de WealthArc AI & Analytics permet de changer l’approche de la gestion de patrimoine en facilitant l’accès, la navigation et la compréhension d’ensembles de données complexes.

WealthArc permet aux gestionnaires de patrimoine, fiduciaires et autres propriétaires de patrimoine de disposer d’une plateforme de gestion de données de pointe agrégeant chaque jour plus de 200 000 positions à l’échelle mondiale.

Avec la quantité croissante de données disponibles sur le patrimoine, l’obstacle à l’obtention d’informations exploitables s’accroît. WealthArc a reconnu ce problème pressant et cherché à offrir une solution innovante qui permettrait aux individus et aux institutions d’interagir avec les données du patrimoine de manière simple et efficace.

La gestion des données patrimoniales de WealthArc, alimentée par un moteur d’agrégation de données propriétaire avec plus de 125 connexions API et une précision de 99,3 %, est largement reconnue par le marché, en particulier pour le nettoyage des données, la réconciliation et les rapports intelligents.

L’application de WealthArc est une solution multi-dépositaire et multi-devise, intuitive et facile à utiliser, personnalisable, globalement évolutive et avec un niveau de qualité des données élevé. Elle garantit à ses clients l’accès à des informations intelligentes, à jour et précises, leur permettant de prendre des décisions éclairées qui engendrent des résultats positifs et développent leur patrimoine.

« Nous sommes ravis de nous associer à ZeroLink pour présenter la solution WealthArc AI & Analytics au secteur de la gestion de patrimoine », déclare Radomir Mastalerz, directeur général de WealthArc. « La solution proposée par ZeroLink va révolutionner la manière dont les gestionnaires de portefeuille et les propriétaires de patrimoine interagissent avec les données du patrimoine, ce qui va permettre d’élever le niveau de service et de placer la barre plus haut pour l’ensemble du secteur de la gestion de patrimoine. »

La nouvelle technologie de ZeroLink est une plateforme de modélisation des connaissances et de questions/réponses par graphe de connaissances (KGQA) qui utilise l’apprentissage automatique pour fournir des réponses rapides, précises et explicables à des questions complexes, avec un raisonnement personnalisable par les utilisateurs.

ZeroLink peut traduire des données structurées et des textes non structurés en un graphe de connaissances calculable qui permet aux utilisateurs, tels que les gestionnaires de patrimoine, de poser des questions sous forme de conversation, telles que « Quel est mon portefeuille le plus performant ? » ou « Quel a été l’impact du taux de change sur mes portefeuilles ? ». Cette capacité est rendue possible par le graphe de connaissances et l’ontologie de ZeroLink, qui contiennent une collection de plus de 17 milliards d’entités, de faits, d’attributs, de relations et de raisonneurs qui constituent un modèle mondial fondamental pouvant servir de base aux bases de connaissances des utilisateurs.

Les solutions actuelles pour « discuter avec vos données » utilisent souvent des LLM (grands modèles de langage) et rencontrent de sérieux problèmes d’hallucination de l’IA ainsi qu’une incapacité à traiter les chiffres, ce qui entraîne des défis majeurs pour une adoption à grande échelle.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de WealthArc pour offrir une solution capable de travailler avec le type de données que d’autres ne peuvent tout simplement pas traiter », déclare Darren Tseng, directeur général de ZeroLink. « Au lieu d’entraîner ces modèles sur des corpus massifs de données pour améliorer la précision, notre technologie permet d’effectuer des requêtes en langage naturel à partir de vos données existantes, ce qui est également meilleur pour la confidentialité des données. »

Pour en savoir plus sur WealthArc, rendez-vous sur https://www.wealtharc.com/.

Pour rester informé sur la technologie KGQA de ZeroLink, veuillez vous inscrire sur https://zerolink.io/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.