Hyundai Mobis choisit Wind River Studio pour accélérer le développement de véhicules définis par logiciel

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, un chef de file mondial dans la fourniture de logiciels pour systèmes intelligents critiques, a annoncé aujourd’hui que Hyundai Mobis, l’un des plus grands innovateurs et fournisseurs mondiaux de technologies automobiles, avait choisi Wind River Studio pour accélérer le développement de ses véhicules définis par logiciel.

Dans le cadre de leur collaboration, Hyundai Mobis et Wind River ont mis en place une infrastructure de premier ordre de développement de logiciels pour la mobilité de prochaine génération, et les deux sociétés travaillent étroitement ensemble pour faire progresser le développement et la livraison de systèmes automobiles. Hyundai Mobis tire parti des produits de pointe de Wind River, notamment Wind River Linux, le système d’exploitation temps réel VxWorks®, et de la simulation de systèmes pour un développement et un prototypage rapides, avec des environnements matériels réels et simulés, ainsi que de nouvelles infrastructures de test personnalisées.

En s’appuyant sur cette collaboration existante, Hyundai Mobis prévoit d’étendre le partenariat entre les deux sociétés afin de concrétiser la vision des véhicules définis par logiciel, en utilisant le portefeuille de produits de Hyundai Mobis construit avec Wind River Studio dans le cadre d’initiatives d’intégration continue et de tests continus. Plus précisément, Hyundai Mobis a l’intention de renforcer le processus DevSecOps avec Mobis Dev Studio, une plateforme de collaboration innovante qui offre un environnement de développement coopératif en espace libre, et permet une intégration continue et des tests continus. Cela permettra à Mobis d’étendre sa propre plateforme, qui est en train d’être construite pour optimiser le développement de logiciels et les environnements de test. Hyundai Mobis utilisera des composants clés de Wind River Studio tels que le Virtual Lab, l’automatisation des tests, les pipelines et Web IDE, le tout au sein d’une infrastructure cloud-native, afin de proposer un environnement de développement modernisé pour un cycle de vie de bout en bout, incluant le développement et le déploiement de logiciels, l’exploitation de la passerelle du contrôleur central ainsi que des systèmes d’infodivertissement embarqués.

« Nous espérons que cette collaboration débouchera sur un système collaboratif mondial qui améliorera l’évolutivité et l’efficacité du développement dans le paysage automobile en constante évolution », a déclaré Jung Soo-Kyung, vice-président exécutif de Hyundai Mobis.

« Les logiciels vont jouer un rôle clé dans la construction d’un avenir plus connecté et plus autonome », a confié pour sa part Avijit Sinha, président de Wind River. « Wind River Studio peut aider les chefs de file de l’industrie automobile tels que Hyundai Mobis à se doter d’un cadre de développement moderne, à travers le cloud et la périphérie, le tout combiné à des capacités avancées de gestion du cycle de vie des logiciels, afin de leur permettre d’accélérer leurs innovations et de se frayer un chemin vers le succès futur. »

Wind River Studio est une plateforme cloud-native qui permet le développement, le déploiement, l’exploitation et la maintenance de systèmes intelligents critiques. Elle permet de gérer le cycle de vie complet des systèmes intelligents à l’échelle du nuage. Grâce à Studio, il est possible d’obtenir des flux de développement qui réduisent les coûts de développement et accélèrent les capacités de construction, de test et de déploiement à la périphérie.

Pour plus d’informations sur les travaux de Wind River dans le secteur automobile, rendez-vous sur www.windriver.com/solutions/automotive.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis 40 ans, l’entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d’appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d’informations, retrouvez Wind River à l’adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

