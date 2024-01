Esperion e Daiichi Sankyo Europe annunciano un emendamento da 125 milioni di dollari alla loro collaborazione, compresa la risoluzione di una controversia in corso

ANN ARBOR, Mich. e MONACO--(BUSINESS WIRE)--Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ESPR) e Daiichi Sankyo Europe GmbH (DSE) l'organizzazione della sede europea della società farmaceutica giapponese Daiichi Sankyo Co., Ltd. (TSE: 4568), ha annunciato oggi un emendamento da 125 milioni di dollari alla loro collaborazione, che comprende una risoluzione amichevole della loro vertenza commerciale e determinati altri adattamenti per migliorare il valore a lungo termine dei loro prodotti.

DSE ha accettato di versare a Esperion 100 milioni di dollari alla metà di gennaio prima di un'approvazione prevista della variante di Tipo II(a) da parte della Agenzia europea per i medicinali (EMA) per la compressa di NILEMDO® (acido bempedoico) e la compressa di NUSTENDI® (acido bempedoico e ezetimibe). DSE verserà altri 25 milioni di dollari a Esperion nel trimestre immediatamente successivo alla decisione dell'EMA sulla domanda in corso. L'azione legale in sospeso nel Tribunale di distretto degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York verrà annullata.

Le parti inoltre hanno accettato quanto segue, come parte della risoluzione:

Esperion trasferirà a DSE le responsabilità di produzione e fornitura in Europa e nelle altre regioni, che risulta in notevoli risparmi in termini di costi e risorse per entrambe le società.

Esperion amplierà la loro collaborazione in Europa e nelle altre regioni, includerà il potenziale sviluppo e la commercializzazione di un prodotto a tripla formulazione che comprende acido bempedoico, ezetimibe e una statina, che potrebbe rappresentare un significativo valore a lungo termine per la collaborazione.

DSE guiderà ora tutte le comunicazioni normative con l'EMA relativamente alle domande in corso.

“Siamo lieti che questo accordo crei valore per Esperion oggi attraverso pagamenti in contanti e comprenda ulteriori condizioni che continueranno a creare valore per entrambe le società in futuro. È significativo notare che l'accordo di oggi consente a Esperion e a DSE di concentrarsi sull'attività in corso – la fornitura di terapie farmacologiche che salvano vite a milioni di persone affette da livelli elevati di colesterolo”, ha dichiarato Sheldon Koenig, Presidente e CEO di Esperion. “Insieme, siamo impegnati a rendere l'acido bempedoico un prodotto di grande successo in tutto il mondo sulla base dei profili diversificati dei nostri prodotti”.

“Si tratta di una risoluzione positiva per i pazienti. Siamo ansiosi di continuare ad applicare l'unione delle nostre forze in tutto il mondo per portare prodotti farmaceutici innovativi a pazienti affetti da malattie cardiovascolari, la maggiore causa di decessi e disabilità a livello globale”, ha dichiarato Oliver Appelhans, Head of the Specialty Business Unit di Daiichi Sankyo Europe.

Dal 2019, Esperion e DSE collaborano per portare l'acido bempedoico alla popolazione di pazienti idonei e sfruttare il suo potenziale di riduzione del rischio cardiovascolare. La collaborazione continua a crescere, con DSE che ha recentemente ottenuto approvazioni per l'acido bempedoico nei Paesi Bassi, in Slovacchia e in Spagna.

Informazioni su Esperion Therapeutics

In Esperion, ci occupiamo di scoprire, sviluppare e commercializzare farmaci innovativi per aiutare a migliorare i risultati per pazienti affetti da o a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e cardiometaboliche. La situazione attuale non risponde alle esigenze sanitarie di milioni di persone con livelli elevati di colesterolo, ecco perché il nostro team di appassionati leader del settore sta abbattendo gli ostacoli che impediscono ai pazienti di raggiungere i propri obiettivi. Gli operatori sanitari si stanno muovendo verso la riduzione dei livelli di colesterolo LDL il più possibile e prima possibile; noi offriamo i prossimi passi per aiutare i pazienti a raggiungere questi obiettivi. Perché, quando si tratta di colesterolo alto, raggiungere l'obiettivo non è un'opzione. È il lavoro della nostra vita. Per maggiori informazioni, visitare esperion.com e esperionscience.com e seguire l'azienda su X su twitter.com/EsperionInc.

Informazioni su Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo è una società di prodotti sanitari innovativa e globale che contribuisce allo sviluppo sostenibile della società che scopre, sviluppa e offre nuovi standard di cura per arricchire la qualità della vita in tutto il mondo. Con oltre 120 anni di esperienza alle spalle, Daiichi Sankyo utilizza le sue competenze scientifiche e tecnologiche di livello mondiale per creare nuove modalità e farmaci innovativi per persone affette da tumori, malattie cardiovascolari e altre patologie a elevate esigenze mediche non soddisfatte. Per maggiori informazioni, visitare www.daiichi-sankyo.eu.

