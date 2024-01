RELEX Solutions acquiert Optimity pour proposer des capacités unifiées de planification et d'optimisation de la supply chain amont

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, RELEX Solutions, fournisseur de solutions unifiées de planification de la supply chain et du retail, a annoncé l'acquisition d'Optimity, un fournisseur de solutions de planification et d'optimisation de la supply chain. Cette acquisition renforcera la plateforme dédiée à la chaîne d'approvisionnement et au retail de RELEX, avec des capacités de planification quotidienne de la production, d'optimisation et d'ordonnancement de la production qui sont cruciales pour la chaîne de valeur de bout en bout des biens de consommation.

"L'industrie des biens de consommation est incroyablement dynamique et complexe. L'acquisition d'Optimity permettra de relier de manière transparente la demande en aval à la planification en amont, afin que les entreprises de biens de consommation puissent prévoir plus précisément la demande des consommateurs, optimiser les plans et les calendriers de production, ajuster les niveaux de stock et répondre rapidement aux changements du marché ou aux perturbations inattendues", a déclaré Mikko Kärkkäinen, cofondateur et PDG du groupe, RELEX. "Cette acquisition accélère également notre vision d'une chaîne d'approvisionnement agile, autonome et synchronisée, unifiant les décisions de planification de la demande et de l'approvisionnement en une seule plateforme. Nous accueillons chaleureusement l'équipe d'Optimity au sein de RELEX."

Optimity, dont le siège social se trouve en Suède et qui possède des bureaux dans le monde entier, offre une large solution de planification et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement destinée spécifiquement aux fabricants et aux distributeurs. Optimity permet à ses clients de d’optimiser les décisions en matière de chaîne d'approvisionnement, depuis les niveaux stratégiques jusqu'à la planification détaillée de la production. L'offre comprend la planification de la demande, la planification et l'ordonnancement de la production, la planification de l'approvisionnement, la planification de la distribution, l'optimisation des stocks et le S&OP. Avec plus de 80 clients dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la fabrication complexe, l'expérience d'Optimity s'ajoute à celle de RELEX sur les marchés de la distribution et des biens de consommation.

L'acquisition permet de proposer une offre très complémentaire entre les deux organisations, permettant à RELEX d'étendre et d'approfondir ses capacités de planification de la production et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, avec notamment la planification quotidienne synchronisée de la production, l'optimisation et l'ordonnancement dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'industrie manufacturière.

Les fonctionnalités nouvelles ou étendues apportées par Optimity à la plateforme RELEX de planification unifiée de la supply chain et du retail incluent:

Planification de la production : Créer des plans de production optimisés à partir de prévisions actualisées afin d'équilibrer les coûts opérationnels et la flexibilité tout en tenant compte des restrictions de production, des contraintes matérielles et des priorités de l'entreprise.

Créer des plans de production optimisés à partir de prévisions actualisées afin d'équilibrer les coûts opérationnels et la flexibilité tout en tenant compte des restrictions de production, des contraintes matérielles et des priorités de l'entreprise. Planification de la production : Générer et gérer des programmes de production optimisés en fonction des contraintes afin de réduire les temps de changement et d'améliorer l'efficacité de la production.

Générer et gérer des programmes de production optimisés en fonction des contraintes afin de réduire les temps de changement et d'améliorer l'efficacité de la production. Équilibrage du réseau : Rectifier les déséquilibres dans les réseaux de distribution complexes afin de minimiser les risques, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Rectifier les déséquilibres dans les réseaux de distribution complexes afin de minimiser les risques, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Planification de la distribution : Obtenir une visibilité complète du réseau de distribution pour prendre des décisions plus intelligentes et proactives, alignées sur les objectifs de l'entreprise et du service client.

Obtenir une visibilité complète du réseau de distribution pour prendre des décisions plus intelligentes et proactives, alignées sur les objectifs de l'entreprise et du service client. Planification des achats : Équilibrer les enjeux d’approvisionnement avec une visibilité de bout en bout pour déterminer la manière la plus efficace et la plus rentable de répondre aux plans de demande et aux obligations des clients.

"Notre profondeur dans certaines des industries de biens de consommation les plus complexes comme la boulangerie industrielle, les plats préparés, la production de protéines et la fabrication industrielle complète la vaste compréhension de la demande des consommateurs de RELEX, validée par sa capacité impressionnante à gérer plus de 700 milliards de dollars de volume de demande dans la distribution", a déclaré Christer Liden, PDG, Optimity. "Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de RELEX et d'optimiser ensemble la chaîne de valeur des biens de consommation."

Pour en savoir plus sur l'acquisition, veuillez consulter cette page.

À propos de RELEX

RELEX Solutions aide les distributeurs et les marques de biens de consommation à générer une croissance rentable à travers tous les canaux de vente et de distribution en maximisant la satisfaction clients et en minimisant les coûts opérationnels. Notre plateforme unifiée de planification de la chaîne d'approvisionnement et du retail, leader sur le marché, aide les distributeurs et les entreprises de biens de consommation à aligner et à optimiser la demande, le merchandising, la chaîne d'approvisionnement et la planification des opérations tout au long de la chaîne de valeur. Nous assurons une disponibilité record des produits, une augmentation des ventes, une meilleure viabilité et le meilleur retour sur investissement en termes de stocks, de merchandising, de gestion de la main-d'œuvre et de gestion des capacités. De grandes marques comme Dollar Tree et Family Dollar, Stokke, Rite Aid, Sprouts Farmers Market, AutoZone et PetSmart font confiance à RELEX pour optimiser leur chaîne d'approvisionnement et la planification de leurs activités de distribution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur relexsolutions.com.

À propos d'Optimity

Depuis près de vingt ans, Optimity a fait évoluer le marché de la planification de la chaîne d'approvisionnement. Optimity a fourni aux entreprises des logiciels de planification conviviaux et puissants pour optimiser les chaînes d'approvisionnement les plus complexes. Nous pensons que chaque chaîne d'approvisionnement peut maximiser ses profits sans effort avec les bons outils. Optimity propose une solution complète, allant de l'optimisation stratégique à la planification détaillée de la production. Notre équipe d'experts, forte de ses années de connaissance du secteur, garantit la réussite de chaque projet. La planification de la chaîne d'approvisionnement est essentielle pour la fabrication et la distribution, et Optimity excelle dans la fourniture de solutions solides pour les chaînes d'approvisionnement complexes. Notre outil de planification intégré garantit la rentabilité, en simplifiant les processus pour une croissance durable.