智原与Arm合作提供基于Arm Neoverse CSS的设计服务

新竹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：3035）正式宣布成为Arm® Total Design的设计服务合作伙伴，凸显了其在Arm解决方案上的卓越设计实力以及对制造端资源的承诺。智原将充分发挥Arm Neoverse™计算子系统（CSS）的优势，致力于提供卓越性能和创新的先进云端、高效能运算（HPC）和人工智能（AI）芯片。

智原与Arm的长期合作始于2002年，拥有丰富的Arm IP设计经验。身为Arm Total Design计划的一员，智原成为台湾首家设计服务合作伙伴，将提供全方位的ASIC服务，包括Neoverse CSS的子系统整合和硬核解决方案。

Arm基础架构业务部资深副总裁暨总经理Mohamed Awad表示：“Arm Total Design透过在SoC开发的各阶段参与至关重要的生态系统专业知识，为基础架构提供更迅速、风险更低的客制化芯片。我们很高兴智原提供SoC设计方面的专业知识，并期待这次合作为新一代客制化芯片设计带来的成果。”

智原科技营运长林世钦表示：“我们很荣幸成为Arm Total Design的设计合作伙伴。智原提供多元客户所需的灵活商业模式，包括芯片实体设计服务（DIS）和整合Chiplets的3DIC先进封装服务，跨足各晶圆厂和先进工艺节点。我们将凭借在Neoverse CSS、Arm IP和设计流程的专业知识全力支持此生态系统。”

关于智原科技

智原科技（ Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035 ）以提供造福人类、支持永续发展的芯片为使命，持续发展完整的ASIC解决方案，包含3D先进封装、Neoverse CSS设计、FPGA-Go-ASIC与芯片实体设计服务。同时，智原拥有丰富的IP产品，涵盖I/O、Cell Library 、 Memory Compiler 、 ARM -compliant CPUs 、 LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可编程高速SerDes，及 PCIe Gen4/3 等数百个外设讯号 IP。更多信息，请浏览智原科技网站www.faraday-tech.com或关注微信号faradaytech。