Graybar choisit OMS+ de DataXstream pour les ventes, la gestion des commandes et les points de vente

WILLIAMSBURG, Virginie--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, fournisseur de solutions SAP axé sur la gestion des commandes pour les ventes et la distribution, a annoncé aujourd’hui que Graybar, l’un des principaux distributeurs nord-américains de produits électriques, industriels, de communication et de réseaux de données de haute qualité, avait choisi OMS+ pour transformer son expérience des ventes et assurer une transition transparente vers SAP S/4 tout en maintenant la continuité des affaires.

Graybar cherchait à moderniser et à rationaliser plusieurs de ses systèmes existants, notamment pour la saisie des devis et des commandes, ainsi qu’à améliorer la visibilité, l’automatisation et l’évolutivité de ses données. Après avoir travaillé en étroite collaboration avec son intégrateur de systèmes, Graybar a choisi la solution OMS+ de DataXstream pour l’aider à étendre et à moderniser ses capacités de gestion des commandes du front-office et du back-office.

« Graybar investit massivement dans la technologie, dans le cadre de son programme de transformation stratégique », a déclaré Mark Hirst, vice-président du département Technologie de Graybar. « En déployant des solutions technologiques de pointe, nous nous attachons à optimiser nos processus et à donner à nos collaborateurs les moyens d’être plus performants. Nous sommes convaincus que DataXstream OMS+ nous aidera à rationaliser nos processus et à doter nos employés de capacités puissantes qui leur permettront de mieux servir nos clients et de développer nos activités. »

OMS+ est une application certifiée approuvée par SAP (« SAP Endorsed App ») qui fonctionne en temps réel avec les données de SAP et qui est conçue pour faciliter les ventes multicanales grâce à l’automatisation des processus, à l’agrégation des données et à une interface intuitive et facile à utiliser. OMS+ permettra à Graybar de :

réduire la dette technique ;

augmenter l’efficacité et la productivité ;

soutenir les efforts de vente grâce à la visibilité des données en temps réel et à l’intelligence client ;

réduire le temps d’intégration des ventes.

En outre, la plateforme OMS+ conserve les normes de base propres de SAP, tout en offrant à Graybar la possibilité de personnaliser ladite plateforme pour répondre à ses besoins commerciaux. OMS+ prend en charge les transactions à grande vitesse, en temps réel, sur de multiples canaux de vente.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dataxstream.com ou retrouvez-nous sur le SAP Store à l’adresse https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000006561_live_v1

À propos de Graybar

Graybar, une société du classement Fortune 500 et l’une des plus grandes entreprises détenues par ses employés en Amérique du Nord, est un chef de file dans la distribution de produits électriques, de communication et de réseaux de données de haute qualité, et se spécialise dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les services logistiques connexes. Grâce à son réseau de plus de 325 sites de distribution en Amérique du Nord, elle stocke et vend les produits de milliers de fabricants, aidant ses clients à alimenter, mettre en réseau, automatiser et sécuriser leurs installations avec rapidité, intelligence et efficacité. Pour plus d’informations, visitez www.graybar.com ou appelez le 1-800-GRAYBAR.

À propos de DataXstream

DataXstream est un partenaire SAP® Gold et une application approuvée par SAP (« SAP Endorsed App ») qui se consacre à l’élaboration de solutions basées sur des technologies émergentes pour maximiser le retour sur investissement des infrastructures SAP® de ses clients. En tant que membre de la place de marché SAP®, les produits de DataXstream sont disponibles dans le SAP® Store. Votre entreprise utilise déjà la solution ERP la plus puissante ; donnez à vos employés les moyens d’utiliser OMS+ de DataXstream pour permettre aux ventes et à l’expérience d’achat de vos clients d’atteindre de nouveaux sommets.

