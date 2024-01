RELEX Solutions acquisisce Optimity per potenziare le proprie capacità di pianificazione e ottimizzazione della supply chain upstream unificata

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Oggi RELEX Solutions, fornitore di soluzioni unificate per la pianificazione della supply chain e del retail, ha annunciato di aver acquisito Optimity, fornitore di soluzioni per la pianificazione e l’ottimizzazione della supply chain. L'acquisizione rafforzerà la piattaforma RELEX per il retail e la supply chain con capacità di pianificazione, ottimizzazione e programmazione della produzione giornaliera, fondamentali per la catena del valore end-to-end dei beni di consumo.

"Il settore dei beni di consumo è incredibilmente dinamico e complesso. L'acquisizione di Optimity collegherà senza soluzione di continuità la domanda a valle con la pianificazione a monte, in modo che le aziende produttrici di beni di consumo possano prevedere con maggiore precisione la domanda dei consumatori, ottimizzare i piani e le pianificazioni di produzione, regolare i livelli di inventario e rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato o alle interruzioni impreviste", ha dichiarato Mikko Kärkkäinen, cofondatore e Group CEO di RELEX. "Questa acquisizione accelera ulteriormente la nostra visione verso una supply chain adattiva, autonoma e sincronizzata, unificando le decisioni di pianificazione della domanda e dell'offerta in un'unica piattaforma. Diamo un caloroso benvenuto in RELEX al team di Optimity".

Optimity, con sede centrale in Svezia e uffici in tutto il mondo, offre un'ampia gamma di soluzioni di pianificazione e ottimizzazione della supply chain specifica per produttori e distributori. Optimity consente ai clienti di prendere decisioni ottimali sulla supply chain, dai livelli strategici alla programmazione dettagliata della produzione. L'offerta comprende la pianificazione della domanda, la pianificazione e la programmazione della produzione, la pianificazione degli approvvigionamenti, la pianificazione della distribuzione, l'ottimizzazione delle scorte e il S&OP. Con oltre 80 clienti nei settori del food and beverage e della produzione complessa, l'esperienza di Optimity va ad aggiungersi a quella di RELEX nei mercati della vendita al dettaglio e dei beni di consumo.

L'acquisizione riunisce un'offerta altamente complementare tra le due organizzazioni, consentendo a RELEX di estendere e approfondire le proprie capacità di pianificazione della produzione e di ottimizzazione della supply chain, come la pianificazione sincronizzata della produzione giornaliera, l'ottimizzazione e la programmazione nel settore food and beverage e in quello manifatturiero.

Le funzionalità nuove o ampliate con l’ingresso di Optimity all'interno della piattaforma RELEX di pianificazione unificata per il retail o e la supply chain includono:

Pianificazione della produzione: Creare piani di produzione ottimizzati a partire da previsioni aggiornate per bilanciare i costi operativi e la flessibilità, tenendo conto delle restrizioni di produzione, dei vincoli dei materiali e delle priorità aziendali.

Creare piani di produzione ottimizzati a partire da previsioni aggiornate per bilanciare i costi operativi e la flessibilità, tenendo conto delle restrizioni di produzione, dei vincoli dei materiali e delle priorità aziendali. Pianificazione della produzione: Generare e gestire programmi di produzione ottimizzati, costruiti in base a vincoli, per ridurre i tempi di cambio e rafforzare l'efficienza della produzione.

Generare e gestire programmi di produzione ottimizzati, costruiti in base a vincoli, per ridurre i tempi di cambio e rafforzare l'efficienza della produzione. Bilanciamento della rete: Correggere gli squilibri in reti di distribuzione complesse per minimizzare i rischi, ridurre i costi e aumentare l'efficienza operativa.

Correggere gli squilibri in reti di distribuzione complesse per minimizzare i rischi, ridurre i costi e aumentare l'efficienza operativa. Pianificazione della distribuzione: Ottenere una visibilità completa della rete di distribuzione per prendere decisioni più intelligenti e proattive, in linea con gli obiettivi aziendali e di servizio al cliente.

Ottenere una visibilità completa della rete di distribuzione per prendere decisioni più intelligenti e proattive, in linea con gli obiettivi aziendali e di servizio al cliente. Pianificazione degli acquisti: Bilanciare la complessità dell'offerta con la visibilità end-to-end per individuare il modo più efficiente e redditizio di soddisfare i piani di domanda e gli obblighi dei clienti.

"La nostra esperienza in alcuni dei settori più complessi dei beni di consumo, come la panificazione, i piatti pronti, la produzione di proteine e la produzione industriale, completa la vasta conoscenza della domanda dei consumatori che RELEX possiede, grazie alla sua impressionante esperienza nella gestione di oltre 700 miliardi di dollari di domanda solo nel settore grocery", ha dichiarato Christer Liden, CEO di Optimity. "Siamo entusiasti di unirci al team di RELEX e di ottimizzare insieme la catena del valore dei beni di consumo".

A proposito di RELEX

RELEX Solutions aiuta i retailer e le aziende di beni di consumo ad ottenere una crescita redditizia su tutti i canali di vendita e di distribuzione, massimizzare la soddisfazione del cliente e ridurre al minimo i costi operativi. La nostra piattaforma unificata di pianificazione della supply chain e del retail è leader sul mercato e aiuta le aziende ad allineare e ottimizzare la pianificazione di domanda, merchandising, supply chain e operazioni lungo l’intera catena del valore. Permette inoltre di migliorare la disponibilità dei prodotti, le vendite e la sostenibilità aziendale, massimizzando anche la redditività del capitale investito in scorte, spazio commerciale, forza lavoro e capacità. Marchi leader come Coop Italia, Eurospin, Migross, Leroy Merlin, Mediaworld e Douglas si sono già affidati a RELEX per l’ottimizzazione della supply chain e del retail planning. Per maggiori informazioni visita il sito www.relexsolutions.it.

A proposito di Optimity

Da quasi due decenni, Optimity è all’avanguardia nel settore della pianificazione della supply chain. Optimity ha fornito alle aziende un software di pianificazione facile da usare ma potente per ottimizzare anche le supply chain più complesse. Crediamo che ogni supply chain possa massimizzare i profitti senza sforzo con gli strumenti giusti. Optimity offre una soluzione completa, che va dall'ottimizzazione strategica alla pianificazione dettagliata della produzione. Il nostro team di esperti, che vanta anni di conoscenza del settore, garantisce il successo di ogni progetto. La pianificazione della supply chain è fondamentale per la produzione e la distribuzione e Optimity eccelle nel fornire soluzioni solide per supply chain complesse. Il nostro strumento di pianificazione integrato garantisce la redditività, semplificando i processi per una crescita sostenibile.