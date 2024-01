RELEX Solutions adquire a Optimity para obter maiores capacidades unificadas e de planejamento e otimização da cadeia de suprimentos

HELSINQUE--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a RELEX Solutions, fornecedora de soluções unificadas de planejamento de cadeia de suprimentos e varejo, anunciou que adquiriu a Optimity, uma fornecedora de planejamento e otimização de cadeia de suprimentos. A aquisição reforçará a plataforma de varejo e cadeia de suprimentos da RELEX com recursos de planejamento de produção diária, otimização e programação de produção, que são cruciais para a cadeia de valor de bens de consumo de ponta a ponta.

"O setor de bens de consumo é incrivelmente dinâmico e complexo. A aquisição da Optimity vinculará perfeitamente a demanda pós-produção com o planejamento pré-produção, para que as empresas de bens de consumo possam prever com mais acuracidade a demanda do consumidor, otimizar os planos e cronogramas de produção, ajustar os níveis de estoque e responder rapidamente às mudanças no mercado ou disrupções inesperadas", disse Mikko Kärkkäinen, cofundador e CEO do grupo RELEX. "Essa aquisição também acelera ainda mais nossa visão de uma cadeia de suprimentos adaptável, autônoma e sincronizada, unificando as decisões de planejamento de demanda e suprimentos em uma única plataforma. Damos calorosas boas-vindas à equipe da Optimity na RELEX."

A Optimity, com sede global na Suécia e escritórios em todo o mundo, oferece uma ampla solução de planejamento e otimização da cadeia de suprimentos especificamente para fabricantes e distribuidores. A Optimity permite que os clientes tomem as decisões ideais sobre a cadeia de suprimentos, desde os níveis estratégicos até a programação detalhada da produção. Suas propostas incluem planejamento de demanda, planejamento e programação de produção, planejamento de suprimentos, planejamento de distribuição, otimização de estoque e S&OP. Com mais de 80 clientes nos setores de alimentos e bebidas e de manufatura complexa, a experiência da Optimity aumenta o conhecimento da RELEX nos mercados de varejo e de bens de consumo.

A aquisição engloba uma proposta altamente complementar entre as duas organizações, permitindo que a RELEX amplie e aprofunde suas capacidades de planejamento de produção e otimização da cadeia de suprimentos, como planejamento, otimização e programação de produção diária sincronizada nos setores de alimentos e bebidas e manufatura.

Os novos recursos ou a expansão da plataforma de planejamento unificada de varejo e cadeia de suprimentos da RELEX através da Optimity incluem:

Planejamento da produção: Crie planos de produção otimizados a partir de previsões atualizadas para equilibrar os custos operacionais com flexibilidade, considerando as restrições de produção, as limitações de material e as prioridades comerciais.

Crie planos de produção otimizados a partir de previsões atualizadas para equilibrar os custos operacionais com flexibilidade, considerando as restrições de produção, as limitações de material e as prioridades comerciais. Programação da produção: Gere e gerencie programações de produção otimizadas com base em restrições para reduzir tempos de transição e aumentar a eficiência da produção.

Gere e gerencie programações de produção otimizadas com base em restrições para reduzir tempos de transição e aumentar a eficiência da produção. Balanceamento da rede: Retifique desequilíbrios em redes de distribuição complexas para minimizar riscos, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional.

Retifique desequilíbrios em redes de distribuição complexas para minimizar riscos, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. Planejamento de distribuição: Obtenha visibilidade completa da rede de distribuição para tomar decisões mais inteligentes e proativas, alinhadas aos objetivos comerciais e às metas de atendimento ao cliente.

Obtenha visibilidade completa da rede de distribuição para tomar decisões mais inteligentes e proativas, alinhadas aos objetivos comerciais e às metas de atendimento ao cliente. Planejamento de compras: Equilibre a complexidade do lado de fornecimento com a visibilidade de ponta a ponta para identificar a maneira mais eficiente e lucrativa de atender aos planos de demanda e às obrigações com os clientes.

"Nossa experiência em alguns dos setores mais complexos de bens de consumo, como panificação, refeições prontas, produção de proteínas e manufatura industrial, complementa o vasto conhecimento da demanda do consumidor que a RELEX possui, baseados em sua impressionante expertise no gerenciamento de mais de US$ 700 bilhões de demanda somente no setor de alimentos", disse Christer Liden, CEO da Optimity. "Estamos entusiasmados em nos unir à equipe da RELEX e otimizar ainda mais a cadeia de valor de bens de consumo."

Sobre a RELEX Solutions

A RELEX Solutions ajuda varejistas e marcas de consumo a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, maximizando a satisfação do cliente e minimizando os custos operacionais. Nossa plataforma de planejamento de varejo e cadeia de suprimentos unificada e líder de mercado, ajuda varejistas e empresas de bens de consumo a alinhar e otimizar o planejamento de demanda, mercadorias, cadeia de suprimentos e operações em toda a cadeia de valor de ponta a ponta. Impulsionamos a disponibilidade recorde de produtos, o aumento das vendas, a melhoria da sustentabilidade e o melhor retorno sobre o investimento em estoque, espaço, equipe e capacidade. Marcas líderes como Dollar Tree e Family Dollar, Stokke, Rite Aid, Sprouts Farmers Market, AutoZone e PetSmart confiam na RELEX para otimizar sua cadeia de suprimentos e planejamento de varejo. Para saber mais, acesse relexsolutions.com.

Sobre a Optimity

Por quase duas décadas, a Optimity tem desafiado o espaço de planejamento da cadeia de suprimentos. A Optimity tem fornecido às empresas um software de planejamento fácil de usar, porém poderoso, para otimizar até mesmo as cadeias de suprimentos mais complexas. Acreditamos que toda cadeia de suprimentos pode ter seus lucros maximizados sem esforço desde que com as ferramentas corretas. A Optimity oferece uma solução abrangente, desde a otimização estratégica até a programação detalhada da produção. Nossa equipe de especialistas, com anos de conhecimento do setor, garante o sucesso em todos os projetos. O planejamento da cadeia de suprimentos é fundamental para a fabricação e a distribuição, e a Optimity se destaca no fornecimento de soluções sólidas para cadeias de suprimentos complexas. Nossa ferramenta de planejamento integrado garante a lucratividade, simplificando os processos para um crescimento sustentável.