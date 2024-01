Esperion en Daiichi Sankyo Europe kondigen aanpassing van $ 125 miljoen aan op hun samenwerking, inclusief schikking van hangende rechtszaken

ANN ARBOR, Mich. & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ESPR) en Daiichi Sankyo Europe GmbH (DSE), de Europese hoofdkantoororganisatie van het Japanse farmaceutische bedrijf Daiichi Sankyo Co., Ltd. (TSE: 4568), hebben vandaag een aanpassing van $ 125 miljoen in hun samenwerking aangekondigd, met inbegrip van een minnelijke schikking van hun commerciële geschil en bepaalde andere aanpassingen om de waarde van hun producten op lange termijn te vergroten.

DSE heeft ermee ingestemd om Esperion medio januari $ 100 miljoen dollar te betalen, vooruitlopend op een verwachte Type II(a) variatiegoedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor NILEMDO® (bempedoëzuur) Tablet en NUSTENDI® (bempedoëzuur en ezetimibe) Tablet. DSE zal in het kalenderkwartaal onmiddellijk na het besluit van het EMA over de hangende aanvraag een extra betaling van $ 25 miljoen aan Esperion doen. De juridische procedure die aanhangig is bij de United States District Court voor het Southern District van New York zal worden verworpen.

Als onderdeel van de schikking kwamen de partijen ook het volgende overeen:

Esperion gaat productie- en leveringsverantwoordelijkheden in Europa en andere gebieden overgeven aan DSE, met als gevolg aanzienlijke kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen voor beide bedrijven.

uitbreiding van hun samenwerking in Europa en andere gebieden voor de opname van de potentiële ontwikkeling en commercialisering van een drievoudig geformuleerd product dat bestaat uit bempedoëzuur, ezetimibe en een statine, wat op de lange termijn een aanzienlijke waarde voor de samenwerking zou kunnen vertegenwoordigen.

DSE gaat vanaf nu alle regelgevende communicatie met het EMA over de lopende aanvragen leiden.

“We zijn verheugd dat deze schikking op dit moment waarde creëert voor Esperion door middel van contante betalingen en aanvullende voorwaarden omvat die in de toekomst voor waarde zullen blijven zorgen voor beide bedrijven. Belangrijk is dat de schikking van vandaag Esperion en DSE in staat stelt zich te concentreren op hun eigen activiteiten: het leveren van levensreddende medicijntherapieën aan miljoenen met een hoog cholesterolgehalte,” aldus Sheldon Koenig, president en CEO van Esperion. “Samen streven we ernaar om van bempedoëzuur wereldwijd een blockbuster-franchise te maken, gebaseerd op de onderscheidende profielen van onze producten.”

“Dit is een positieve oplossing voor patiënten. We kijken ernaar uit om onze gecombineerde krachten over de hele wereld te blijven inzetten om te voorzien in innovatieve farmaceutische producten voor patiënten met hart- en vaatziekten, de grootste oorzaak van overlijden en invaliditeit wereldwijd,” verklaarde Oliver Appelhans, hoofd van de Specialty Business Unit van Daiichi Sankyo Europe.

Sinds 2019 werken Esperion en DSE samen om bempedoëzuur naar de in aanmerking komende patiëntenpopulatie te brengen en het potentieel ervan voor cardiovasculaire risicoreductie te ontsluiten. Het partnerschap blijft groeien, waarbij DSE onlangs goedkeuring heeft gekregen voor bempedoëzuur in Nederland, Slowakije en Spanje.

Over Esperion Therapeutics

Bij Esperion ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren we innovatieve medicijnen om te zorgen voor betere resultaten voor patiënten met of die risico lopen op cardiovasculaire en cardiometabolische ziekten. De status quo voldoet niet aan de gezondheidsbehoeften van miljoenen mensen met een hoog cholesterolgehalte. Daarom doorbreekt ons team van gepassioneerde marktleiders de barrières die patiënten ervan weerhouden hun doelen te bereiken. Aanbieders zijn bezig met het zo snel mogelijk verlagen van het LDL-cholesterolgehalte; wij bieden de volgende stappen om patiënten daar te helpen komen. Want als het gaat om een hoog cholesterolgehalte, is het bereiken van het doel niet optioneel. Het is ons levenswerk. Ga voor meer informatie naar esperion.com en esperionscience.com en volg ons op X op twitter.com/EsperionInc.

Over Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo is een innovatief mondiaal gezondheidszorgbedrijf dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving en dat nieuwe zorgstandaarden ontdekt, ontwikkelt en levert om de levenskwaliteit over de hele wereld te verrijken. Met meer dan 120 jaar ervaring maakt Daiichi Sankyo gebruik van wetenschap en technologie van wereldklasse om nieuwe modaliteiten en innovatieve medicijnen te creëren voor mensen met kanker, cardiovasculaire en andere ziekten met een grote onvervulde medische behoefte. Ga voor meer informatie naar www.daiichi-sankyo.eu.

