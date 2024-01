Icona Technology S.p.A. e Xplo S.r.l.: collaborazione all'insegna dell'Open Innovation per il lancio di “Servicely for Service Hub” sul mercato

CINISELLO BALSAMO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Icona Technology S.p.A. (“Icona Technology”) (ISIN IT0005465528 - ticker: CARE), una scale-up internazionale focalizzata sulla trasformazione digitale dei processi post-vendita, annuncia che Icona S.r.l., la società operativa interamente controllata, ha siglato un accordo con Xplo S.r.l. - startup focalizzata sullo sviluppo di soluzioni industriali basate su tecnologie immersive di Realtà Aumentata (AR), Realtà Virtuale (VR), Realtà Mista (MR) e web 3D - per scalare "Servicely for Service Hub" sul mercato.

Servicely è una soluzione software di e-commerce 3D per la vendita di ricambi. Si tratta di un'applicazione web per generare cataloghi di ricambi in 3D e consentire la vendita di ricambi attraverso un sistema di e-commerce.

La tecnologia di Servicely riduce drasticamente il tempo necessario per generare informazioni sulle parti grazie all'uso di dati di progettazione CAD 3D. Sfruttando i progetti di macchine e prodotti in 3D per visualizzare le parti, non è necessario generare manualmente disegni in 2D o altre rappresentazioni grafiche che richiedono molto tempo. I file CAD 3D vengono convertiti, semplificati e compressi per ottenere un nuovo formato 3D estremamente leggero e privo di informazioni sensibili. Il peso finale del file di visualizzazione si riduce fino a 50 volte rispetto alle dimensioni del file CAD originale. Questa tecnologia è stata integrata in Service Hub, il portale web creato da Icona che consente un'efficace supervisione delle attività di assistenza, attraverso un'edizione dedicata chiamata "Servicely for Service Hub". L'alleanza ha già ottenuto una prima validazione dal mercato, segnata dall'acquisizione dei primi lead e dal completamento con successo della prima vendita aziendale di questo nuovo prodotto.

La partnership tra Icona Technology S.p.A. e Xplo S.r.l. è un ottimo esempio del potere dell’open innovation nel contesto delle piccole e medie imprese (PMI). L’open innovation, in cui le aziende collaborano con entità esterne per sfruttare le loro conoscenze, la loro tecnologia e la loro creatività, offre diversi vantaggi alle PMI. In primo luogo, consente a queste aziende di accedere a un bacino più ampio di competenze e risorse, il che può essere particolarmente vantaggioso per le imprese con capacità interne limitate. Questo approccio favorisce una cultura di collaborazione e condivisione delle conoscenze, che porta a soluzioni più innovative ed efficaci. Inoltre, l’open innovation può accelerare significativamente il processo di sviluppo prodotti, in quanto le PMI possono sfruttare le competenze e le tecnologie specializzate dei loro partner.

Giorgio Nepa, Presidente di Icona Technology, sottolinea questo vantaggio: "Attraverso la nostra partnership di open innovation con Xplo S.r.l., guidata dai fondatori Simone Sotgiu e Matteo Vavassori, non stiamo solo unendo le nostre capacità tecnologiche, ma anche creando una sinergia che accelera la nostra crescita e l'innovazione. Simone e Matteo apportano a questa partnership intuizioni uniche e un approccio dinamico. Questa collaborazione è una testimonianza del potere dell'open innovation nel mettere insieme competenze diverse per creare qualcosa di potenzialmente innovativo per il mercato. La loro dedizione e il loro spirito innovativo sono fondamentali per portare avanti questa joint venture. Collaborazioni di questo tipo sono particolarmente cruciali nel settore tecnologico, dove il ritmo del cambiamento è rapido e rimanere all'avanguardia è fondamentale per il successo. L'accordo tra Icona Technology e Xplo S.r.l. per il lancio di 'Servicely for Service Hub' esemplifica come l'open innovation possa essere uno strumento strategico per le PMI per migliorare la loro competitività e rilevanza sul mercato."

Simone Sotgiu, CEO di Xplo, commenta: "Con Giorgio Nepa e Icona Technology condividiamo valori, visione e strategia aziendale. Credo che questo sia un aspetto cruciale per costruire una crescita aziendale comune e positiva. La partnership con Icona consente a Xplo di perseguire obiettivi di crescita ambiziosi e di rispondere su scala più ampia alle esigenze di innovazione anche in nuovi mercati e paesi. L'integrazione di Servicely nella piattaforma ServiceHub di Icona crea una proposta di valore unica e ci permette di rispondere alla complessità del mercato con tecnologie e competenze all'avanguardia."

