HSBC Continental Europe : REALISATION DE L’OPERATION DE CESSION DES ACTIVITES DE BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, Y COMPRIS LA CESSION DE HSBC SFH (FRANCE)

Suite aux annonces du 18 juin 2021 et du 14 juin 2023, HSBC Continental Europe (« HBCE ») a réalisé, le 1er janvier 2024, la cession de ses activités de banque de détail en France (l‘ « Opération ») à CCF, filiale de Promontoria MMB SAS (« My Money Group »). My Money Group et CCF sont sous le contrôle, direct ou indirect, de fonds et de comptes gérés ou conseillés par Cerberus Capital Management L.P.

L'opération prévoyant également la cession par HBCE de sa participation de 100 % dans HSBC SFH (France) (« HSFH »), HSFH est désormais entièrement détenue par CCF et a changé sa dénomination sociale en CCF SFH à compter du 1er janvier 2024.

Mettre en œuvre notre stratégie

La réalisation de cette Opération marque une étape clé dans la transformation de HBCE et permettra à la banque de se concentrer sur son modèle de banque internationale qui comprend les activités de banque d’entreprises, de banque de financement, d’investissement et de marché pour les clients entreprises et institutions financières, ainsi que la gestion d'actifs et l'assurance, complétée par une activité ciblée de gestion de patrimoine et de banque privée.

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc et dont le siège social est situé à Paris. Les activités de HSBC Continental Europe comprennent, outre ses activités bancaires, assurantielles et de gestion d’actifs en France, les activités de 10 succursales européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Suède) et de filiales au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de se porter au service à la fois de ses clients en Europe continentale pour leurs besoins financiers partout dans le monde et des clients du Groupe dans d’autres pays pour leurs besoins financiers en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HBCE, a son siège social à Londres. HSBC répond aux besoins des clients dans le monde entier depuis ses bureaux situés dans 62 pays et territoires. Avec un total de bilan de 3 021 milliards USD au 30 septembre 2023, HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde.

