科望医药与安斯泰来就BiME®平台及候选药物达成合作开发及授权许可协议

苏州、上海、东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 科望医药（董事会主席及首席执行官：纪晓辉博士，“科望”）与安斯泰来制药集团（TSE: 4503, 总裁及首席执行官：Naoki Okamura, “安斯泰来”) 于今日宣布就全新的BiME® (双抗巨噬细胞衔接器)平台及候选药物ES019和另一分子项目达成合作开发及授权许可协议，双方将合作完成两个项目的开发，另外科望还可授予安斯泰来额外两款产品的合作开发权益。如果安斯泰来行使权益，科望将授予其进一步研究、开发、生产及商业化相关产品的独家权益。

科望是一家处于临床阶段的生物医药公司，致力于引领肿瘤免疫治疗创新，旨在造福全世界的癌症患者。BiME®（Bispecific macrophage engager）是一种基于肿瘤相关抗原（tumor associated antigen, TAA）和巨噬细胞上的抑制性受体（SIRPα）构建的双特异性抗体平台，BiME®分子通过与肿瘤相关抗原的结合而将肿瘤相关巨噬细胞（TAMs）特异地导向肿瘤细胞，随后激活巨噬细胞上的“吃我”信号、并阻断CD47-SIRPα “别吃我”信号通路1，进而高效地引起巨噬细胞对肿瘤细胞的特异性杀伤作用。ES019项目正是基于BiME® 平台产生的PD-L1/SIRPα双特异性抗体分子。

肿瘤相关巨噬细胞（TAMs）是多种肿瘤微环境（TME）中数量最丰富的免疫细胞之一，并与预后不良和免疫检查点抑制剂耐药性相关。BiME® 作为一种新型的技术，有望通过激活巨噬细胞，以及对肿瘤相关巨噬细胞（TAMs）重新编程而改变肿瘤微环境（TME）中的免疫抑制状态，进而为对现有肿瘤免疫疗法不应答的癌症患者提供新的治疗选择。

科望将从安斯泰来获得总额为3700万美元的首付款和行权费。此外，科望还将获得安斯泰来支付的额外的研发经费以推进项目开发。在安斯泰来行使所有权益之后，科望将有资格获得总额超过17亿美元的潜在开发、注册及商业化里程碑付款。科望还将获得许可产品全球净销售额的个位数至两位数百分比的特许权使用费。

科望医药董事会主席及首席执行官纪晓辉博士

“安斯泰来是一家全球领先的开发变革性创新药物的公司，我们很荣幸与其合作。由科望自主创新研发的BiME®平台突破了传统的由T细胞占据主导的细胞衔接技术。对于目前缺乏有效治疗方案且肿瘤相关巨噬细胞丰富的癌症，由BiME® 生成的双抗药物分子将有望成为该疾病领域的新型免疫疗法。我们期待通过与安斯泰来的合作，能够将此令人兴奋的科学成果转化为革新的治疗药物，惠及全球患者。”

安斯泰来首席战略官Adam Pearson

“安斯泰来致力于开发创新的肿瘤治疗方案，并将肿瘤免疫疗法作为核心的研发策略之一2。科望在新一代肿瘤免疫治疗的创新研发方面有非常突出的实力。我们希望此次合作能够协同双方在该领域的领先优势，并最终为肿瘤患者创造出新的治疗方案。”

1 “别吃我”信号通路：CD47是一种传递“别吃我”信号的蛋白分子，该信号会被表达在巨噬细胞表面的蛋白分子SIRPα识别和接收，继而抑制巨噬细胞的免疫反应，肿瘤细胞得以逃避被巨噬细胞所吞噬。

2 安斯泰来研发策略：安斯泰来建立了“焦点领域的研究策略（Focus Area Approach）”，更多信息，请访问我们的网站Areas of Interest | Astellas Pharma Inc.。

关于科望医药

科望医药是一家处于临床阶段的生物医药公司，致力于开发变革性的肿瘤免疫治疗药物，旨在造福全世界的癌症患者。公司的创新聚焦在肿瘤微环境的研究，探索和验证更有效的杀伤肿瘤的机制。基于自主开发的专利平台，科望已建立起全球创新的肿瘤免疫治疗产品管线，包括新型的BiME®平台，连接和激活巨噬细胞以消灭肿瘤细胞，同时不会引发炎性细胞因子风暴。 更多信息，请访问科望网站www.elpiscience.com。

关于安斯泰来

安斯泰来制药集团是一家制药企业，业务遍及全球70多个国家和地区。目前，我们正在推进“焦点领域的研究策略（Focus Area Approach）”，旨在通过聚焦生理机制和治疗手段，确定持续研发新药的机会，解决尚未被满足的医疗需求。与此同时，我们正在将目光投向处方药以外的业务领域，将我们的专业技能和知识与不同领域外部合作伙伴的尖端技术相结合，打造Rx+®医疗解决方案。通过这些努力，安斯泰来立志处于不断变化的医疗行业的最前沿，将科学的进步转变为患者的价值。更多信息，请访问我们的网站 https://www.astellas.com/en。

警示说明

本新闻稿中，有关当前计划、估计、战略和信念以及其他非历史事实的陈述，均为关于安斯泰来未来表现的前瞻性陈述。这些陈述是根据管理层结合当前可获得的信息而形成的当前假设和信念得出的，并涉及已知和未知的风险与不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果产生重大差异。这些因素包括但不限于：（i）与制药市场有关的一般经济条件和法律法规的变化，（ii）货币汇率波动，（iii）新产品上市的延迟，（iv）安斯泰来无法有效地销售现有产品和新产品，（v）安斯泰来无法继续有效地研究和开发在竞争激烈的市场中被客户接受的产品，以及（vi）第三方侵犯安斯泰来的知识产权。

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