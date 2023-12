Vijf toonaangevende spelers in de halfgeleiderindustrie vormen Quintauris, een nieuw bedrijf om het RISC-V-ecosysteem vooruit te helpen

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--De spelers in de halfgeleiderindustrie Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP® Semiconductors en Qualcomm Technologies, Inc. hebben Quintauris GmbH officieel opgericht. Met het hoofdkantoor in het Duitse München, wil het bedrijf de wereldwijde toepassing van RISC-V bevorderen en de ontwikkeling van hardware van de volgende generatie beschikbaar stellen.

De oprichting van Quintauris werd officieel aangekondigd in augustus. Het doel is om vanuit één bron compatibele RISC-V-gebaseerde producten te ontwikkelen, referentie-architecturen te leveren en oplossingen te helpen creëren voor grootschalig gebruik in diverse industrieën. In eerste instantie ligt de focus op auto's, maar uiteindelijk zullen ook mobiele en IoT-toepassingen in aanmerking komen.

Alexander Kocher is benoemd tot CEO van Quintauris. Kocher komt bij het bedrijf nadat hij eerder president en CEO was van Elektrobit, een wereldwijde leverancier van embedded en connected softwareproducten voor de auto-industrie. Vóór zijn komst bij Elektrobit in 2011 was Kocher vicepresident en algemeen directeur van de afdeling automotive bij Wind River.

“ Dit is een zeer opwindende kans voor Quintauris en voor de industrieën waarvoor we gaan werken," aldus Alexander Kocher, CEO van Quintauris. " We brengen baanbrekende innovatie en schaalbaarheid naar de volgende generatie van hardwareontwikkeling met de focus op het combineren van de beste elementen van RISC-V zodat we een verenigd voorstel op de markt kunnen aanbieden. We hebben het geluk dat we de steun van enkele van de meest gevestigde spelers in de halfgeleiderindustrie hebben. Dit toont onze ambitie om van Quintauris een duurzaam aanbod voor de lange termijn te maken. We zijn absoluut overtuigd van de meerwaarde die de samenwerking met de RISC-V-gemeenschap zal opleveren. Terwijl we ons bedrijf verder uitbreiden, kijken we ernaar uit om onze krachten te bundelen binnen het ecosysteem, waardoor we de ontwikkeling versnellen en de veerkracht van het bredere halfgeleider-ecosysteem kunnen verbeteren."

Alle vereiste wettelijke goedkeuringen zijn nu verkregen en Quintauris is officieel opgericht op vrijdag 22 december 2023.

RISC-V is een open-source chiparchitectuur gebaseerd op de principes van de "Reduced Instruction Set Computer" (RISC), oorspronkelijk ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van Californië, Berkeley in 2010. Ga voor meer informatie over RISC-V naar: https://riscv.org/about/.

Ga voor meer informatie over Quintauris naar www.quintauris.eu of LinkedIn.

