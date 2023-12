Die ICPO Foundation und das MRC gehen wichtige Kooperation ein, um globale Ausbildungsstandards zu verbessern und in Ägypten und Nordafrika innovative Theranostik-Referenzzentren aufzubauen

WIESBADEN, Deutschland & NEU-KAIRO, Ägypten--(BUSINESS WIRE)--Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und das MISR Radiology Center (MRC) gaben heute ihre Zusammenarbeit bei der Einrichtung des MRC als eines der in verschiedenen Ländern ansässigen ICPO-Kooperationszentren bekannt. Ziel ist es, weltweit mehr Patienten den Zugang zu wirksamen Krebstherapien einer neuen Generation zu ermöglichen und die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO) zu fördern. Das MRC wird in Ägypten und Nordafrika die gemeinsame Entwicklung und Optimierung von Best-Practice-Standards und deren Umsetzung in der international tätigen ICPO Academy (Academy for Precision Oncology) unterstützen.

Die ICPO Foundation eröffnete vor Kurzem die ICPO Academy for Theranostics und arbeitet aktiv an der Einrichtung von ICPO-Zentren in aller Welt. Es zählt zu unseren Aufgaben, wegweisende Forschungsarbeiten voranzubringen und innovative Radiopharmazeutika nach strengen Kriterien zu testen. Unsere Hauptziele bestehen darin, Fachschulungen für medizinisches Fachpersonal wie Ärzte, Radiochemiker, medizinische Physiker, Krankenpflegekräfte und Techniker bereitzustellen und Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Unsere letztendliche Zielvorgabe ist es, ein weltweites Netz internationaler Zentren für die radiopharmazeutische Onkologie (RPO) aufzubauen. Dieses Netz soll Patienten den Zugang zu modernsten Therapien ermöglichen, die patientenzentriert und nach einheitlichen Qualitätsstandards durchgeführt werden.

Das MRC wurde 1989 gegründet und steht seit mehr als dreißig Jahren für herausragende medizinische Leistungen. Als eine der führenden nuklearmedizinischen Einrichtungen in Ägypten steht das MRC seit 2017 an der Spitze der Theranostik-Revolution in Diagnose und Therapie. Das unerschütterliche Engagement, die Gesundheitsversorgung voranzubringen, die Grenzen der medizinischen Innovation zu erweitern und den Patienten eine herausragende Versorgung anzubieten, steht im Mittelpunkt der Mission von MRC und macht es zum idealen Partner für ein ICPO-Kooperationszentrum.

Beide Parteien haben eine Vereinbarung getroffen, gemäß der das MRC den ICPO sein Know-how bereitstellt, Beratungsleistungen erbringt und sich in Ägypten und Nordafrika auf die optimale Umsetzung internationaler Qualitätsstandards, Prozesse und Verfahren im Bereich der Präzisionsonkologie konzentriert. Diese Kooperation ermöglicht es dem MRC, die ICPO Academy zu unterstützen und in diesen Regionen als Hauptansprechpartner für Interessenten und Teilnehmerregistrierungen zu fungieren.

Im Rahmen der Kooperation wird das MRC in seinen topmodernen Einrichtungen praktische Schulungsangebote, die den ICPO-Zertifizierungsstandards und dem Lehrplan der ICPO Academy entsprechen, für unterschiedliche Berufsgruppen wie Ärzte, Chemiker, Physiker, Krankenpflegekräfte, Techniker und andere anbieten. Darüber hinaus werden die ICPO und das MRC aktiv an der Entwicklung von Standards für ICPO-Zentren mitwirken und sich an speziell auf Ägypten und Nordafrika zugeschnittenen Standort-Audits beteiligen.

Prof. Richard P. Baum, Gründungsmitglied und Angehöriger des Stiftungsrats der ICPO Foundation, Präsident der ICPO Academy und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der ICPO, zeigte sich von der Kooperation begeistert: „Heute ist ein historischer Tag, ein monumentaler Schritt zur Verbesserung der Behandlung von Krebserkrankungen in aller Welt. Diese Kooperation positioniert das MRC als zentralen Akteur innerhalb des ICPO-Netzes. Sie symbolisiert auch unser gemeinsames Engagement, ein neues Zeitalter der Präzisionsonkologie einzuläuten. Unser gemeinsames Ziel ist es, Patientinnen und Patienten in aller Welt den Zugang zu modernsten Therapien gegen Krebserkrankungen zu ermöglichen. Das MRC wird künftig in Ägypten und Nordafrika eine zentrale Rolle bei der weiteren Gestaltung der Präzisionsonkologie spielen. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen möchten wir wesentliche Fortschritte im Kampf gegen Krebserkrankungen erzielen.“

Dr. Omar Yehia, Leiter des Bereichs Theranostik beim MRC, schloss sich dieser Meinung an und erklärte: „Beim MRC ist man stolz darauf, in Ägypten in Zusammenarbeit mit der ICPO Foundation den Weg für ein neues Zeitalter der Präzisionsonkologie zu ebnen. Diese Kooperation ist ein historischer Meilenstein für unser Land und verspricht bahnbrechende Fortschritte im Gesundheitswesen. Als ICPO-Kooperationszentrum wird das MRC auf internationaler und regionaler Ebene Maßstäbe setzen und Patienten aus Ägypten und Nordafrika einen breiten Zugang zu modernster Präzisionsonkologie ermöglichen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Behandlung von Krebserkrankungen neu und fördern eine bessere, gesündere Zukunft für unsere Bevölkerung.“

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO), eine gemeinnützige Organisation, wurde 2019 von führenden internationalen Medizinern und Life-Sciences-Unternehmern nach deutschem Recht gegründet. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der Krebsbehandlung von einem Universalkonzept hin zu einem personalisierten Ansatz trägt die ICPO Foundation dazu bei, eine Dynamik zu schaffen, um den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu erweitern und diesen Wechsel zu unterstützen. Zur Erweiterung des Patientenzugangs sieht die ICPO Foundation den Aufbau eines internationalen Netzwerks physischer diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie im Rahmen eines Social-Franchise-Modells basierend auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung sowie Design- und Prozessstandardisierung vor, das weltweit die beste klinische Praxis ermöglicht. Überdies verfolgt die ICPO Foundation das Ziel, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine höchst inklusive Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell anführt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig vom Land und vom sozialen Status zugänglich macht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.icpo.foundation

Über das MISR Radiology Center (MRC)

Das MISR Radiology Center (MRC) ist ein herausragendes Kompetenzzentrum der ägyptischen Radiologie, ausgestattet mit modernster Technologie für umfassende vaskuläre und nicht-vaskuläre Eingriffe. Das MRC befolgt die höchsten Standards in den Bereichen Radiodiagnostik, Nuklearmedizin und interventionelle Radiologie und stellt die Versorgung der Patienten durch fortschrittliche Geräte und hochwertige Verbrauchsmaterialien in den Vordergrund. Das MRC verfügt über eines der ersten 3T-PET-MRT-Systeme in Afrika und im Nahen Osten sowie über moderne PET-CT-Geräte und bietet innovative Gallium-68-PET/CT-Untersuchungen zur präzisen Tumorbeurteilung an. Zudem ist das MRC Vorreiter bei der Einführung therapeutischer Lutetium-177-Behandlungen auf Basis der Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie (PRRT), was in Ägypten einen bedeutenden Meilenstein in der Medizin darstellt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.misrradiologycenter.com

