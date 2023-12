REPLY: Storm Reply développe pour Audi un chatbot intelligent basé sur RAG et permettant de révolutionner la documentation interne

Le nouveau chatbot IA interne, développé par Storm Reply, offre aux employés d'Audi un accès simple, rapide et sécurisé à l'information. Cela permet à l'entreprise de briser les silos de connaissances et de prendre de meilleures décisions, de mettre en place des processus plus efficaces et, en fin de compte, de réduire les coûts. (Photo: Reply)

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, spécialisé dans les solutions et services innovants basés sur le cloud, aide le constructeur automobile Audi à améliorer la gestion des connaissances internes en introduisant un chatbot d'IA basé sur la génération augmentée de récupération (RAG). Le projet utilise la technologie d'IA générative pour rendre l'accès aux informations internes plus efficace et plus fiable.

Afin de permettre une gestion efficace des connaissances pour tous les collaborateurs d'Audi, le chatbot IA de Storm Reply fournit en quelques secondes les informations nécessaires sur la documentation des projets, l'évaluation des risques ou les coordonnées des personnes à contacter.

Le chatbot IA innovant est basé sur l'IA générative et a été créé à l'aide du service Amazon SageMaker. L'outil ne fournit que des réponses pertinentes qui sont importantes pour l'entreprise. Si la réponse à une question ne peut être donnée avec certitude en raison de données insuffisantes, le chatbot le communique au lieu de construire une réponse erronée. Avant de répondre à une question, le chatbot récupère des informations pertinentes dans une base de données externe qui peut être prédéfinie par l'entreprise.

Grâce au model Retrieval Augmented Generation (RAG), la performance du chatbot IA peut être optimisée à l'aide de l'ingénierie moderne sans modifier le modèle sous-jacent. Le chatbot fournit des réponses précises et opportunes, ce qui porte la communication interne à un niveau supérieur et augmente la productivité et la qualité des résultats et des décisions. Les entreprises profitent d'un chatbot intelligent offrant aux collaborateurs un accès simple, rapide et sûr aux informations. Cela permet de briser les silos de connaissances, de prendre de meilleures décisions, de mettre en œuvre des processus efficaces et, en fin de compte, de réduire les coûts.

Michael Pawelke, Product Owner AWS Foundation Services Audi AG, commente : "Le chatbot d'IA générative développé par Storm Reply accélère notre voyage vers le cloud. Ce chatbot est un excellent exemple de la façon dont une technologie innovante peut être utilisée pour résoudre des cas d'utilisation pratiques dans un délai de mise sur le marché très court. Il réduit les obstacles à la recherche de bases de connaissances pour nos parties prenantes internes et ne nécessitera probablement que peu d'efforts supplémentaires pour être étendu à d'autres cas d'utilisation".

Filippo Rizzante, CTO de Reply, ajoute : "Le chatbot intelligent améliore considérablement le travail quotidien des collaborateurs. Il peut intégrer des données provenant de différentes sources telles que Confluence, Notion, les PDF et les sites web des clients afin de maintenir la base de connaissances à jour. La sécurité a été prise en compte dès le départ : L'architecture du chatbot a été développée dans un cloud privé virtuel (VPC) afin de garantir la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs".

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions et de services innovants basés sur le cloud. Grâce à sa solide expertise dans la création et la gestion de solutions cloud d'infrastructure en tant que service (IaaS), de logiciel en tant que service (SaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS), Storm Reply aide des entreprises importantes en Europe et dans le monde entier à mettre en œuvre des systèmes et des applications basés sur le cloud. Storm Reply est partenaire AWS Premier Consulting. www.storm.reply.com