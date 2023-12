Ecosse : TotalEnergies cède 25,5% du parc éolien offshore de Seagreen à PTTEP

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

En ligne avec son modèle économique dans les renouvelables, TotalEnergies a signé un accord avec PTTEP, compagnie nationale thaïlandaise de pétrole et de gaz, en vue de la cession par TotalEnergies d’une participation de 25,5 % dans le parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse, pour une considération de 522 millions de livres sterling (689 millions de dollars). TotalEnergies détiendra désormais 25,5 % de Seagreen aux côtés de PTTEP (25,5 %) et de SSE Renewables (49 %).

Cette transaction valorise Seagreen 4,3 milliards de dollars (à 100 %), soit un multiple de 13 fois l’EBITDA moyen attendu sur les 5 prochaines années, en fonction de l’évolution des prix du marché de l’électricité.

D’une capacité totale de 1 075 MW, Seagreen est le parc éolien à fond fixe le plus profond au monde. Opérationnel depuis octobre 2023, Seagreen possède 114 turbines permettant d’alimenter plus de 1,6 million de foyers, soit l’équivalent de deux foyers écossais sur trois.

Par ailleurs, TotalEnergies et PTTEP ont signé un accord (MoU) visant à explorer des opportunités communes dans le développement des énergies renouvelables.

« Après un long partenariat dans la production de gaz en Thaïlande, nous sommes ravis d’accueillir PTTEP comme nouvel actionnaire dans le parc éolien offshore de Seagreen aux côtés de SSE, une première dans notre collaboration avec PTTEP dans les énergies renouvelables. Cette transaction est un nouveau succès dans la mise en œuvre de notre stratégie de transition et contribuera à l’atteinte de notre objectif de 12 % de rentabilité dans notre business d’électricité Integrated Power », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

« PTTEP est également très heureux d'étendre son partenariat et sa collaboration avec TotalEnergies dans le domaine de l'éolien offshore et des énergies renouvelables en vue de favoriser la croissance mutuelle de nos deux entreprises. Ce succès marque également une étape importante pour PTTEP dans sa diversification dans les énergies propres en vue d’un avenir durable », a déclaré Montri Rawanchaikul, directeur général de PTTEP.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations gouvernementales et réglementaires applicables.

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale de plus de 16 GW, à majorité fixés sur le fond. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, et West of Orkney), en Corée du Sud (Bada), à Taiwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed), aux Etats-Unis (Attentive Energy et Carolina Long Bay) et en Allemagne (N-12.1 et 0-2.2).

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2023, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 22 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

