Exscientia annonce une extension de sa collaboration actuelle avec Sanofi en vue d’inclure le programme existant d’Exscientia

OXFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd’hui que Sanofi ajoute un nouveau programme au stade de la découverte, identifié et développé initialement par Exscientia dans la collaboration actuelle. Dans le cadre de ce programme, Exscientia a conçu une nouvelle gamme de prospects avec un potentiel profil de premier ordre, les données préliminaires montrant une bonne efficacité et une bonne sélectivité envers la cible, ainsi que des propriétés moléculaires différenciées.

« L’ajout par Sanofi d’un programme d’Exscientia au stade de la découverte dans la collaboration témoigne de la capacité de notre plateforme IA à résoudre les problèmes complexes de découverte de médicaments », a déclaré le professeur Andrew Hopkins FRS FMedSci, fondateur et président-directeur général d’Exscientia. « La croissance de notre collaboration témoigne de notre solide relation avec Sanofi et de notre vision partagée d’une découverte de médicaments basée sur l’IA. Alors que nous approchons de 2024, nous prévoyons de continuer à travailler avec des partenaires pour utiliser nos capacités de plateforme dans divers domaines thérapeutiques, tout en continuant à mettre l’accent sur des candidats oncologiques de grande valeur dans le cadre de notre pipeline interne. »

Selon les modalités de l’accord modifié, Exscientia est éligible à jusqu’à 45 millions de dollars de paiements initiaux et lors d’étapes précliniques. Exscientia sera également éligible à des paiements échelonnés additionnels aux stades du développement, réglementaire et en fonction des ventes, de plus de 300 millions de dollars, et à des redevances progressives sur les ventes de produits à un taux compris entre moins de 10 % et une quinzaine de pour cent, tel que décrit dans l’accord de collaboration initial. Le paiement initial devrait être intégré dans les résultats d’Exscientia pour le premier trimestre 2024 en tant qu’entrées de trésorerie issues de collaborations et comptabilisé comme recettes pendant toute la durée de l’accord.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision pilotée par l’IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme fonctionnelle d’oncologie de précision pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre pipeline interne est basé sur l’utilisation de notre plateforme de médecine de précision en oncologie, tandis que notre pipeline en partenariat élargit notre approche à d’autres domaines thérapeutiques. En instaurant une nouvelle approche de l’élaboration de médicaments, nous pensons que les meilleures idées de la science peuvent rapidement devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Vous pouvez nous retrouver sur www.exscientia.ai ou nous suivre sur Twitter @exscientiaAI.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la définition donnée dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en ce qui concerne la progression de la découverte et du développement de molécules candidates. Toute déclaration décrivant les objectifs, plans, attentes, projections, intentions ou convictions d’Exscientia constitue une déclaration prospective et doit être considérée comme une déclaration à risque. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, notamment ceux liés au processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats sûrs et efficaces pour une utilisation comme produits thérapeutiques à usage humain ; et les efforts pour bâtir une entreprise autour de ces produits candidats. À la lumière de ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres risques et incertitudes décrits dans la section Risk Factors (Facteurs de risque) et d’autres sections du rapport annuel d’Exscientia sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) le 23 mars 2022 (dossier n° 001-40850), et d’autres documents déposés de temps à autre par Exscientia auprès de la SEC (qui sont disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et circonstances évoqués dans ces déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d’Exscientia pourraient différer sensiblement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus. Même si les déclarations prospectives d’Exscientia sont l’expression de la bonne foi de sa direction, elles reposent uniquement sur des faits et facteurs actuellement connus de la Société. Il est donc conseillé au lecteur de ne pas placer une confiance excessive dans ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.