REPLY: Storm Reply lanceert op RAG gebaseerde AI-chatbot voor Audi, waarmee interne documentatie revolutionair verandert

The new internal AI chatbot, developed by Storm Reply, gives employees at Audi uncomplicated, fast, and secure access to information. This allows the company to break down knowledge silos and realize better decisions, more efficient processes, and ultimately cost reductions. (Photo: Reply)

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, het bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in innovatieve, op de cloud gebaseerde oplossingen en services, ondersteunt de autofabrikant Audi om haar interne kennisbeheer te verbeteren met de introductie van een AI-chatbot gebaseerd op RAG (Retrieval Augmented Generation). Aan de hand van generatieve AI-technologie beoogt het project toegang tot interne informatie efficiënter en betrouwbaarder te maken.

Om efficiënt kennisbeheer voor alle Audi-werknemers mogelijk te maken, zorgt de AI-chatbot van Storm Reply in enkele seconden voor de nodige informatie over projectdocumentatie, risicobeoordelingen of contactgegevens.

De innovatieve AI-chatbot is gebaseerd op generatieve AI en werd gecreëerd aan de hand van de Amazon SageMaker-service. Het verstrekt alleen relevante antwoorden die belangrijk zijn voor de bedrijfsactiviteiten en als een vraag niet met zekerheid kan worden beantwoord wegens gebrek aan voldoende gegevens, dan laat de chatbot dit weten in plaats van een onjuist antwoord samen te stellen. Vooraleer een vraag te beantwoorden, haalt de chatbot relevante informatie op uit een externe database die door het bedrijf vooraf gedefinieerd kan worden.

Dankzij RAG (Retrieval Augmented Generation) kan de output van de AI-chatbot geoptimaliseerd worden aan de hand van moderne prompt engineering zonder dat het onderliggende model moet worden veranderd. De chatbot verstrekt nauwkeurige en tijdige antwoorden, waardoor interne communicatie op een nieuw niveau wordt gebracht en de productiviteit en de kwaliteit van werkresultaten en beslissingen verbetert. Organisaties benutten een AI-chatbot die werknemrs eenvoudige, snelle en veilige toegang biedt tot informatie door te helpen kennissilo's open te breken, betere beslissingen te nemen, efficiënte processen te implementeren en uiteindelijk kosten te beperken.

Michael Pawelke, producteigenaar van AWS Foundation Services Audi AG, gaf volgend commentaar: "De generatieve AI-chatbot ontwikkeld door Storm Reply versnelt onze overgang naar de cloud. Deze chatbot is een geweldig voorbeeld hoe innovatieve technologie kan worden gebruikt om praktische use-cases in een oogwenk op de markt te brengen. Het verlaagt de barrières naar ontdekking van kennis voor onze interne belanghebbenden en vereist in principe weinig extra inspanningen om naar andere use-cases uit te breiden."

Filippo Rizzante, CTO bij Reply, voegde hieraan toe: "De AI-chatbot verbetert het dagelijkse werk van werknemers aanzienlijk. Het kan gegevens uit verschillende bronnen integreren, zoals Confluence, Notion, pdf's en websites van klanten, om de kennisbasis up-to-date te houden. Van bij het begin werd beveiliging geïntegreerd: de architectuur van de chatbot werd ontwikkeld in een VPC (Virtual Private Cloud) om de beveiliging van gegevens en de privacy van de gebruikers te verzekeren.”

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven, definieert en ontwikkelt Reply businessmodellen verbeterd door de nieuwe modellen van AI, big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Thing.

Storm Reply is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van innovatieve, op de cloud gebaseerde oplossingen en services. Storm Reply is een AWS Premier Consulting Partner.

