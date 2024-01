I Squared investe US$ 400 milhões na Órigo Energia, maior plataforma de geração distribuída do Brasil

MIAMI e SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A I Squared Capital, uma gestora líder global de investimentos em infraestrutura, anunciou hoje que concordou em investir até US$ 400 milhões na Órigo Energia, líder na geração de energia distribuída no Brasil.

O investimento na Órigo pretende financiar a construção de mais de 2 gigawatts em projetos de geração solar distribuída em 20 estados do Brasil, com despesas de capital estimadas de R$ 6 bilhões. Esse será o primeiro investimento direto da I Squared no Brasil, desde que abriu o seu escritório em São Paulo no mês passado, e dará à I Squared uma participação acionária de 49% na Órigo Energia. A expectativa é de que a transação seja encerrada no primeiro trimestre de 2024.

A Órigo Energia é a maior empresa de geração distribuída no Brasil com mais de 100.000 clientes e 300 MWp de ativos de geração distribuída em operações em Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e São Paulo. O modelo de negócios da Órigo oferece aos consumidores residenciais e às pequenas e médias empresas acesso fácil aos benefícios sustentáveis da energia solar com desconto em serviços públicos regulares.

“Esta é uma transação histórica para a I Squared”, disse Gautam Bhandari, sócio-gerente e diretor de investimentos, I Squared Capital. “Temos planos ambiciosos em relação aos renováveis e vamos aproveitar nossa ampla experiência neste espaço para a criação de uma plataforma global com foco em renováveis, consistente com a abordagem geral da I Squared em investimentos."

“A Órigo Energia tem todas as características de um investimento da I Squared. Contam com uma equipe de gestão forte, uma base de clientes grande com demanda cada vez maior e operações em um ambiente regulatório bem definido”, continuou Bhandari. “Além disso, a Órigo tem credenciais de sustentabilidade com liderança no setor, consistentes com as metas de sustentabilidade da I Squared. Estamos entusiasmados com esta parceria e ansiosos para trabalhar com Surya e sua equipe na capitalização das oportunidades que eles têm pela frente.”

Surya Mendonça, CEO (diretor executivo), Órigo Energia, comentou: "Este investimento possibilitará à Órigo acelerar a construção de fazendas solares que devem expandir o seu serviço para milhares de novos clientes e para mais de 20 estados nos próximos anos. Também vai reforçar o nosso foco em tecnologia e na experiência do cliente, o que está de acordo com o propósito de tornar a energia solar acessível para pequenas e grandes empresas, assim como para clientes do varejo, ao mesmo tempo que gera economia e leva o Brasil para um futuro mais verde”.

A Órigo tem sido reconhecida por sua liderança ambiental e social. Em 2022, A Órigo garantiu a recertificação internacional de Empresa B por seu compromisso com o impacto social e ambiental por meio de seu modelo de negócio responsável. Em 2023, recebeu o reconhecimento Experiência do Cliente, o Prêmio NPS (Net Promoter Score), como a empresa mais bem avaliada do setor de energia no Brasil​.

O setor de geração distribuída no Brasil experimenta um crescimento significativo devido à sua regulamentação bem definida que promove o investimento em regiões e o potencial para acelerar a transição energética para fontes de energia mais sustentáveis. A energia solar está se tornando uma fonte de energia cada vez mais acessível para um mercado que engloba cerca de 90 milhões de consumidores em todo o país.

Sobre a I Squared Capital

A I Squared Capital é uma gestora global independente de investimentos em infraestrutura com mais de US$ 38 bilhões em ativos sob gestão, com foco em investimentos na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Com sede em Miami, a empresa conta com mais de 240 profissionais em seus escritórios em Singapura, Londres, Nova Delhi, Taipei, São Paulo e Sydney. A I Squared Capital investe em um portfólio diversificado composto de 81 empresas em 71 países com mais de 66.000 funcionários nos setores de serviços públicos, energia, infraestrutura digital, transporte, infraestrutura ambiental e social, fornecendo serviços essenciais para milhões de pessoas no mundo inteiro.

Sobre a Órigo Energia

A Órigo Energia, uma empresa líder em geração distribuída, é uma das empresas pioneiras do setor no Brasil, em atividade desde 2010. A Órigo tem o objetivo de massificar e democratizar a energia renovável no país. A companhia participa ativamente das principais discussões setoriais e incentiva medidas que podem tornar a energia renovável uma alternativa simples e acessível para todos os brasileiros. In 2022, a Órigo obteve o certificado internacional de Empresa B pelo seu comprometimento com o impacto social e ambiental por meio do seu modelo de negócio. In 2023, recebeu o reconhecimento Experiência do Cliente, o Prêmio NPS, como a empresa mais bem avaliada do setor de energia no Brasil​. Os outros principais acionistas da Órigo incluem Augment Infrastructure, TPG ART- Circularis Partners, BlaO - Blue like an Orange Sustainable Capital, MOV Investimentos e Mitsui.

