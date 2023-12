FlexTrade et LSEG proposent conjointement une solution entièrement intégrée de trading de devises

GREAT NECK, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader mondial des systèmes d’exécution et de gestion d’ordres multi-actifs, et LSEG, ont annoncé aujourd’hui avoir formé un partenariat pour offrir aux clients de FlexTRADER EMS un accès fluide à FXall, la principale plateforme de trading électronique de LSEG dédiée aux produits monétaires mondiaux. Cette collaboration a pour but de prendre en charge les flux de change réglementés et d’améliorer encore les capacités de FlexFX dans le cadre de la plateforme de négociation multi-actifs by-side (côté acheteur) de FlexTrade.

La plateforme FXall de LSEG, qui propose des solutions robustes de trading « de courtier à client » et de traitement des flux de change, donne accès aux liquidités de plus de 200 teneurs de marché bancaires et non bancaires. Titulaire d’une licence mondiale, FXall dispose d’équipes dédiées veillant à ce que la solution réponde aux exigences juridiques et réglementaires en vigueur et à venir des marchés sur lesquels elle opère.

Ce partenariat entre LSEG et FlexTrade permettra aux nouveaux clients communs d’accéder aux services d’exécution de FXall depuis FlexFX EMS. Grâce à la fonctionnalité front-end personnalisable de FlexFX, les clients pratiquant le trading de devises pourront accéder au vaste réseau mondial de liquidité de FXall, y compris à la prise en charge des transactions spot, des contrats à terme, des swaps, des contrats NDF et des options, lesquels peuvent être exécutés sur les environnements réglementés de FXall tels que MTF et SEF. De plus, les liquidités de FXall peuvent être combinées avec les capacités de liquidité et d’automatisation de FlexTrade, notamment avec FlexAlgoWheel, pour rationaliser les ordres de change low-touch.

FlexTrade et LSEG offriront aux nouveaux clients communs la possibilité d’opter pour cette solution intégrée tout en continuant à proposer des solutions indépendantes de trading de devises via FlexFX EMS et FXall, respectivement.

Jill Sigelbaum, responsable Développement stratégique et Partenariats, trading devises, chez LSEG a déclaré : « Nous sommes ravis de coopérer avec FlexTrade pour offrir à nos clients une offre multi-actifs améliorée. Chez LSEG, notre priorité est de comprendre les besoins de nos clients en matière de trading de devises et d’y répondre là où ils souhaitent négocier. En combinant l’interface personnalisable de FlexTrade avec les pools de liquidités réglementés de classe mondiale de FXall, cette offre conjointe représente la solution de bout en bout la plus solide du marché à ce jour. »

Uday Chebrolu, vice-président, responsable de FlexFX chez FlexTrade a déclaré : « Notre collaboration avec FXall prouve notre détermination à offrir une solution complète de trading de devises qui prend en charge les flux de change réglementés et donne accès aux liquidités mondiales. Grâce à l’intégration fluide de FlexFX dans FXall, les équipes de trading utilisent une seule interface et une seule technologie pour exécuter les ordres de trading de devises. De plus, parallèlement à l’intégration de FlexFX dans FlexTRADER EMS, nos clients multi-actifs continueront de bénéficier de capacités sans compromis et à la pointe du marché. »

À propos de FlexTrade

Fondée en 1996, FlexTrade Systems est le leader mondial des systèmes de gestion d'exécution et de gestion des ordres à haute performance pour les actions, les devises, les options, les contrats à terme et les titres à revenu fixe.

Pionnier dans son secteur, FlexTrade est reconnu mondialement pour avoir introduit FlexTRADER, le premier système au monde de trading indépendant sans courtier et de gestion de l’exécution des ordres qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser entièrement leurs algorithmes exclusifs tout en protégeant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

