OEG Renewables集團將為臺灣海龍離岸風電計畫提供全方位的海事協調統包服務

蘇格蘭阿伯丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- OEG Energy Group Limited（「OEG」，「集團」），一家提供離岸海事工程解決方案的領先企業，榮幸地宣布其下集團公司專業海洋顧問（「SMC」）和Fern Communications（「Fern」）與臺灣的海龍離岸風電計畫完成簽約，提供一個全方位的海事協調統包服務。

這個位於彰化外海約45至55公里處，水深約35至55公尺的1,022兆瓦海龍離岸風電計畫是由加拿大獨立能源開發商北陸能源（Northland Power Inc.），新加坡玉山能源（Yushan Energy Pte. Ltd.）和日本三井物產（Mitsui & Co. Ltd.）合作開發的聯合計畫。該風場一旦運營，將成為臺灣最大的離岸風電項目，為超過一百萬台灣家庭提供潔淨能源。這將是OEG Renewables在台灣的第20個項目，而當中有 15 個是海事協調合約，凸顯了該公司在為亞太地區和全球離岸風電市場提供多領域專業服務方面的領先地位。

統包合約期程將涵蓋包含風場安裝到調試服役的期間，其中包括提供來自英國經驗豐富的海事協調團隊，以及發展作為長期管理海事協調中心的臺灣本土團隊。

OEG Renewables致力於發展在地的團隊和資源，這將深化與我們的業主和在地居民及社團的共鳴和參與，並支持能源轉型的推進。

臺灣目前定位為除中國以外在亞太地區最大的離岸風電市場，預計到2030年將達到13GW，到2050年將達到55GW的離岸風電容量。此外，日本和韓國分別設定了到2030年分別達到10GW和14.3 GW的宏偉目標，到2050年分別達到110GW和92.3GW，而OEG Renewables將利用其國際經驗及擴增的服務範疇積極地提供業務至亞太如此關鍵增長的區域。

亮點：

OEG Renewables已建立自身作為全球最經驗豐富的離岸風電項目之專業海事協調服務供應商，透過能夠在全世界部署專業人員的資源及能力，並同時致力於投資建置強大的本土團隊，以確我們區域內的利益相關者之長期價值。

這是OEG Renewables在臺灣的第15個離岸風場的海事協調合約，參與到目前為止在這個不斷增長的市場上進行的所有主要項目，致使集團能夠進一步擴大至亞太地區的其他市場。

隨著臺灣在東亞地區推動離岸風電容量的快速增長，OEG Renewables在此市場不斷擴大其區域資源和能力，將使公司能夠支持日本、韓國和更廣泛亞太地區的離岸風電項目之發展。

OEG Renewables亞太區域總監 吳國綸Kevin Wu表示：「非常高興獲得提供這些專業服務的合約，這進一步強調了OEG Renewables 在為臺灣和更廣泛的亞太地區的離岸風電市場提供關鍵服務的地位。 OEG Renewables以其在60多個國家的廣泛運營足跡和不斷擴大的水下和上部結構服務，提供獨特的專業技術服務及解決方案來支持全球客戶和項目。」

關於OEG

OEG是在支持能源轉型方面擁有特殊關鍵服務和解決方案可信賴之合作夥伴。專注於創造價值和不斷提升專業知識是我們不斷成功地增長業務的主要關鍵。我們通過多方位靈活的作法和對履約的承諾，幫助全球能源行業取得進展。擁有全球最大可重複使用的離岸貨運裝置的量能，並在全球60多個地點運營，我們提供最佳的尺寸規模和範圍，以滿足客戶的當地需求。我們全年365天的貨運裝置服務確保將設備、食品和基本用品安全可靠地運送到海上之離岸能源作業地點。我們的再生能源業務為離岸風場和其他海洋能源產業的開發、建設和維護提供關鍵的高價值服務。 OEG的歷史可以追溯到50多年前，集團擁有約1,000名技術人員。