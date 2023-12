AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Sapphire Reinsurance Company

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) a Sapphire Reinsurance Company (Sapphire) (Islas Caimán). La perspectiva asignada a las Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Sapphire reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Sapphire es la reaseguradora captiva asociada a un conglomerado colombiano privado con operaciones en diferentes sectores de negocio en Colombia y Latinoamérica, como, por ejemplo, industria, automotores, textil, manufactura de tuberías, transporte público, manejo de residuos, entre otros. El portafolio de negocios de Sapphire está concentrado en el ramo de automotores, con la mayor parte de su negocio siendo suscrito en Colombia. Debido a su limitado alcance comercial al ser una captiva, el perfil de negocio es considerado limitado.

La fortaleza de balance de la compañía es la más fuerte, lo cual refleja su estabilidad y base de capital en constante crecimiento, caracterizada a su vez por una responsable gestión de activos-pasivos y un bajo apalancamiento de suscripción. Sapphire cuenta con políticas y procedimientos definidos, adheridos a su tolerancia al riesgo, y actualmente se encuentra implementando un plan de transformación, el cual consiste en la digitalización de sus operaciones, colocando la evaluación ERM por parte de AM Best como apropiada.

El desempeño operativo es considerado adecuado debido a los ingresos netos positivos de la compañía, respaldados por la estabilidad y mejora continua de sus índices técnicos.

Las perspectivas estables en las calificaciones de Sapphire reflejan la expectativa de que la compañía continuará obteniendo resultados operativos positivos, manteniendo la actual evaluación de su fortaleza de balance.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía continua obteniendo resultados operativos positivos de manera consistente. En sentido opuesto, acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgo de Sapphire se deteriora como resultado de un debilitamiento en su desempeño operativo y/o salidas de capital.

