REPLY: Concept Reply supporta MULTIVAC nello sviluppo di smart services per l'Industrial Internet of Things

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Concept Reply, la società del Gruppo Reply specializzata nell'Internet of Things, sta collaborando con MULTIVAC, produttore leader di soluzioni per il packaging, nello sviluppo di smart services per il monitoraggio automatizzato delle macchine produttive. Il progetto rientra nell’iniziativa Open Industry 4.0 Alliance, che, grazie alla collaborazione di diverse aziende del settore, mira a definire standard comuni per la trasformazione dell’Industrial Internet of Things.

In qualità di membro della Open Industry 4.0 Alliance, Concept Reply contribuisce con la propria esperienza e competenza ai progetti IoT e supporta attivamente la definizione di standard nel campo dell'Industrial IoT. In questo contesto, Concept Reply sta supportando MULTIVAC nello sviluppo di “smart services”. Il progetto, che si compone di una piattaforma cloud IoT, mira a gestire digitalmente le macchine produttive, sia in loco che da remoto, al fine di rendere i processi più trasparenti e aumentare l'efficienza e la produttività dei sistemi.

La piattaforma cloud IoT implementata per MULTIVAC funge da istanza centrale di monitoraggio e gestione: i dati provenienti dalle macchine vengono elaborati sulla piattaforma e messi a disposizione degli utenti tramite dashboard configurabili. L'utilizzo di un'architettura micro frontend su Azure Cloud e l'impiego di moderne tecnologie web costituiscono il fondamento per l'utilizzo di assistenti basati sull'intelligenza artificiale, gettando così le basi per nuovi modelli di business e per una smart factory sostenibile ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

La combinazione di cloud ed edge computing riduce la latenza relativa all'acquisizione dei dati dai sensori e dal controllo degli attuatori. I vantaggi per l'utente sono l'elaborazione dei dati in tempo reale, la protezione dagli attacchi informatici e la comunicazione diretta da macchina a macchina.

Sono già in fase di pianificazione altri progetti con MULTIVAC, con l’obiettivo di ampliare gli standard industriali attraverso la digitalizzazione intelligente della produzione, plasmando attivamente il futuro dell'Industria 4.0. Dr. Marius Grathwohl, VP Digital Products and Transformation di MULTIVAC e Membro del Consiglio di Amministrazione dell’alleanza, ha affermato: “La collaborazione di successo tra Concept Reply e MULTIVAC si basa sulla mentalità aperta e sulla comprensione comune dell'Industria 4.0. Entrambe le aziende fanno parte della Open Industry 4.0 Alliance; quindi, abbiamo già una comprensione comune dell'architettura.”

Insieme ai suoi membri, l’Open Industry 4.0 Alliance sviluppa soluzioni e servizi Industry 4.0 multi-vendor per sistemi di produzione e magazzini automatizzati. I casi d'uso comprendono l'onboarding automatizzato, il provisioning dei dispositivi, la gestione dei dispositivi, le targhette digitali, i digital twin e la gestione automatizzata del ciclo di vita dei dispositivi.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Concept Reply

Concept Reply è una società di sviluppo software IoT specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella validazione di soluzioni innovative. Supporta i propri clienti nei settori automobilistico, manifatturiero, delle smart infrastructure e in altri settori in tutte le attività legate all'Internet of Things (IoT) e al cloud computing. L'obiettivo è offrire soluzioni end-to-end lungo l'intera catena del valore: dalla definizione di una strategia IoT, passando per i test e la garanzia di qualità, fino all'implementazione di una soluzione concreta. www.concept.reply.com

MULTIVAC

Competenze integrate, tecnologie all'avanguardia e brand consolidati in un unico contesto: Il Gruppo MULTIVAC offre soluzioni complete per il packaging e il trattamento di prodotti alimentari, medici, farmaceutici e industriali continuando a stabilire nuovi standard sul mercato come leader tecnologico. Da oltre 60 anni questo nome è sinonimo di stabilità e valori, innovazione e sostenibilità, qualità ed eccellenza. Fondato nel 1961 nella regione tedesca dell'Algovia, il Gruppo MULTIVAC è oggi un provider globale che aiuta le piccole e medie imprese e le grandi aziende a organizzare i propri processi produttivi in modo efficiente e rispettoso delle risorse. www.multivac.com