Radiant évalue ses molécules Multabodies multivalentes et multispécifiques comme traitement potentiel contre le VIH

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Radiant Biotherapeutics, une startup biotechnologique développant une plateforme révolutionnaire d’anticorps pour fournir des thérapies transformatrices aux patients atteints d'une maladie grave, a annoncé avoir reçu une subvention de 2 millions USD de la Fondation Bill & Melinda Gates pour mettre au point la prochaine génération de produits biologiques contre le VIH basés sur la plateforme Multabody™ de Radiant.

L’accord comprend un engagement concernant trois cibles potentielles en matière de maladies infectieuses, y compris le financement relatif au VIH et l’intérêt dans un investissement potentiel en actions dans l’entreprise. Le financement soutient un projet de deux ans, qui permet à Radiant d’évaluer la capacité de la plateforme Multabody™ à détruire les réserves latentes du virus du VIH, ainsi que sa capacité à éliminer les particules virales en circulation.

« Notre plateforme Multabody™ comble potentiellement une lacune dans les traitements antiviraux contre le VIH », déclare Arthur J. Fratamico, président et chef de la direction de Radiant Biotherapeutics. « Les traitements doivent attaquer et neutraliser les particules virales en circulation dans le sang. Mais pour guérir la maladie, ils doivent également détruire les réserves virales latentes qui se cachent dans des types de cellules spécifiques. Notre plateforme à très forte avidité et multispécificité peut attaquer plusieurs parties du virus à la fois, offrant une puissance et une ampleur exceptionnelles contre plusieurs sous-types de VIH. Cela en fait une arme idéale contre le VIH, le virus qui cause le SIDA. »

M. Fratamico souligne en particulier que les thérapies Multabody™ se démarquent par leur forte emprise sur les cibles — une caractéristique connue sous le nom d’avidité. Cette avidité élevée, ainsi que la capacité de cibler plusieurs zones de liaison d’un virus cible, permettent potentiellement aux traitements Multabody™ de surmonter le taux élevé de mutation qui aide le VIH à échapper aux thérapies traditionnelles.

La puissance exceptionnelle de la thérapie Multabody™ signifie que de petites quantités posologiques peuvent avoir un impact puissant en détruisant à la fois les particules virales circulantes et les réservoirs viraux dans les cellules du système immunitaire connues sous le nom de lymphocytes mémoires T CD4+, ainsi que d’autres types de cellules. La puissance élevée des traitements basés autour des produits thérapeutiques Multabody™ de Radiant permettrait de disposer d'une solution à faible coût et d’aider davantage de personnes dans les pays à revenu faible et modéré.

« Nous sommes ravis que la puissante plateforme d’anticorps de Radiant soit déployée contre le VIH », déclare Jean-Philippe Julien, chercheur principal à The Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto et professeur agrégé à l’Université de Toronto. « Le VIH est un virus complexe qui mute et échappe constamment aux réponses immunitaires et aux traitements sous-optimaux. Nous avons de grands espoirs qu’une Multabody™ soit développée contre le VIH pour permettre une nouvelle approche dans l'éradication de cette maladie. »

Construit autour de la science fondamentale développée à SickKids et à l'Université de Toronto, Radiant Biotherapeutics est sorti du mode furtif plus tôt dans l'année avec le financement d’Amplitude Ventures. La société développe une nouvelle gamme de produits biologiques multivalents et multispécifiques dans divers domaines pathologiques.

À propos de Radiant Biotherapeutics

Radiant Biotherapeutics est une société de plateforme d'anticorps établie à l'avant-garde des agents thérapeutiques multivalents et multispécifiques pour fournir des thérapies qui changent la donne pour les patients. La plateforme propriétaire Multabody™ de Radiant s'appuie à la fois sur l'avidité et la multispécificité afin de générer des « Multabodies » hautement efficaces avec une puissance supérieure à celle d'autres plateformes d'anticorps. Ces Multabodies ont le potentiel de fournir une nouvelle catégorie d'agents biologiques pour lutter contre des maladies complexes et hétérogènes, comme le cancer, qui présentent souvent des cibles et des mécanismes compliqués. La production et la fabrication de Multabody™ est flexible, modulaire et évolutive, et repose sur les processus standard de chimie, fabrication et contrôle des anticorps. L'efficacité sans précédent de la plateforme favorise une nouvelle gamme d'agents biologiques mono, bi et trispécifiques dans divers domaines thérapeutiques. Disposant de bureaux à Toronto et Philadelphie, Radiant a noué plusieurs partenariats stratégiques qui valident la grande utilité scientifique et clinique de la plateforme Multabody™. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter radiantbio.com.

