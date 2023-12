Owkin conclut un accord de collaboration avec MSD pour développer des diagnostics basés sur l’IA pour le cancer

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, une société de biotechnologie franco-américaine qui applique l’intelligence artificielle (IA) à la découverte, au développement et au diagnostic de médicaments, annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un accord de collaboration avec MSD, le nom commercial de Merck & Co Inc., Rahway NJ USA, afin de développer et de commercialiser des diagnostics de pathologie numérique basés sur l’IA pour le marché de l’UE.

Les essais cliniques ont montré que le phénotype tumoral MSI-H a une importance pronostique et thérapeutique potentielle, en particulier avec l’application accrue de thérapies par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI).1,2,3,4 En tant que tel, MSI-H est devenu un biomarqueur génomique important avec des applications dans plusieurs types de cancer. C’est pourquoi le dépistage de MSI-H est désormais recommandé par des lignes directrices consensuelles au niveau international.5,6,7,8

Meriem Sefta, directrice des diagnostics, déclare : « Cette alliance stratégique avec MSD vise à améliorer la manière dont les patients sont diagnostiqués et reçoivent un traitement, en faisant progresser notre mission commune consistant à soutenir les prestataires de soins de santé dans l’adoption de diagnostics numériques innovants. Il est clair qu’il y a un besoin de diagnostics IA capables de réduire les goulots d’étranglement et les pressions sur les ressources tout en accélérant les tests de biomarqueurs pour affecter les patients à des traitements optimaux. »

Cette collaboration vise à développer une procédure de présélection pour améliorer les taux de dépistage de MSI-H dans les cancers de l’endomètre, de l’estomac, de l’intestin grêle et des voies biliaires. Dans ces types de cancer, la prévalence de MSI-H est faible et le dépistage de MSI-H n’est pas effectué de manière routinière. Cette collaboration se concentrera dans un premier temps sur l’Union européenne.

« L’application des technologies de l’IA offre un potentiel énorme pour le dépistage des patients et le diagnostic des maladies », déclare Scott K. Pruitt, vice-président associé et responsable de l’oncologie translationnelle chez MSD Research Laboratories. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Owkin pour exploiter cette opportunité afin d’identifier davantage de patients atteints de cancers MSI-H susceptibles de bénéficier d’une thérapie ICI. »

Owkin, qui dispose actuellement du seul diagnostic de pathologie numérique MSI marqué CE pour le cancer colorectal, étendra le développement de ses diagnostics MSI-H AI à quatre nouveaux types de cancer en s’appuyant sur les données multimodales des patients provenant de plusieurs centres universitaires et hôpitaux.

À propos d’Owkin

Owkin est une société de biotechnologie qui combine le meilleur de l’intelligence humaine et de l’intelligence artificielle pour s’assurer que chaque patient reçoit le bon traitement. En comprenant la biologie complexe grâce à l’IA, nous identifions de nouveaux traitements, réduisons les risques, accélérons les essais cliniques et développons des diagnostics par IA. Owkin utilise une fédération renforçant la protection de la vie privée pour accéder aux données multimodales à jour des patients, ce qui permet d’exploiter le potentiel de l’IA pour soutenir la médecine de précision.

Owkin s’efforce de fournir des diagnostics d’IA qui s’intègrent de manière transparente dans le flux de travail de la pathologie numérique pour soutenir un diagnostic précis, à une fraction du temps et du coût des tests existants. Nos solutions permettent d’améliorer les flux de travail en pathologie, de présélectionner les biomarqueurs et de prédire les résultats, offrant aux prestataires de soins de santé une image plus exhaustive de la maladie d’un patient. Cela signifie que davantage de patients peuvent bénéficier de thérapies ciblées, rendant ainsi la médecine de précision plus accessible à davantage de patients à un stade plus précoce de leur maladie.

Owkin a levé plus de 300 millions de dollars grâce à des investissements de grandes sociétés biopharmaceutiques (Sanofi et BMS) et de fonds de capital-risque (y compris Fidelity, GV et BPI).

MSIntuit CRC

MSIntuit CRC est un diagnostic d’IA marqué CE qui optimise les tests d’instabilité des microsatellites (MSI), un biomarqueur essentiel pour les patients atteints de CCR qui représente un défaut dans la capacité d’une cellule à corriger les erreurs qui se produisent lors de la réplication de l’ADN. Les tests sont désormais recommandés par des lignes directrices consensuelles, telles que celles de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) en Europe et du College of American Pathologists (CAP) aux États-Unis. Le phénotypage MSI est également essentiel pour la prise en charge des cancers colorectaux héréditaires et l’évaluation du pronostic.

MSIntuit CRC est utilisé pour la présélection et applique l’apprentissage automatique aux lames de pathologie numérisées afin d’aider les pathologistes et les oncologues dans leur objectif visant à faciliter l’accès à l’immunothérapie pour tous les patients atteints de cancer colorectal.

MSIntuit CRC vise à avoir un impact considérable sur les médecins et les patients en réduisant la charge de travail et les délais d’exécution, en optimisant les coûts et en préservant le matériel tissulaire et les consommables. Grâce à l’IA, cet outil innovant peut également favoriser la reproductibilité en s’attaquant à la variabilité inter-observateurs, l’objectif final étant d’optimiser la qualité et l’efficacité des tests critiques.

