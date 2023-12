Quectel amplia parceria de fabricação com Syrma SGS Technology Limited para desenvolver soluções de IoT sob a iniciativa 'Make in India'

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Quectel Wireless Solutions, provedor mundial de soluções de IoT, anuncia hoje uma cooperação com a Syrma SGS Technology Ltd, líder em prestar serviços de fabricação de componentes eletrônicos, a fim de facilitar a produção de módulos na Índia, se alinhando à iniciativa 'Make in India'. A cooperação foi concebida para aproveitar a ampla experiência da Quectel em módulos celulares e de conectividade, bem como as habilidades inovadoras e eficientes de design e fabricação de sistemas eletrônicos da Syrma SGS para produzir uma gama de módulos de IoT na Índia para clientes na Índia e a nível mundial.

A iniciativa 'Make in India' foi lançada em setembro de 2014 como parte de um conjunto mais amplo de iniciativas de construção nacional, sendo criada para transformar a Índia em um centro mundial de projeto e produção. Com esta parceria, a Quectel está aproveitando a ascensão da Índia como líder mundial no setor de fabricação de componentes eletrônicos e a escolha estratégica em estabelecer operações de produção na Índia permite que a Quectel expanda sua presença comercial e explore novos modelos no país. À medida que o setor tecnológico da Índia continua florescendo, a Quectel está bem equipada para satisfazer suas necessidades em evolução mediante esta parceria.

"Ao combinar a tecnologia de ponta da Quectel e a experiência da Syrma SGS na fabricação de componentes eletrônicos, nos concentramos em fornecer inovação incomparável ao mercado", comentou Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Segurança da Quectel Wireless Solutions. "Esta sinergia reflete nosso compromisso compartilhado em oferecer soluções confiáveis e de alto nível, e estamos animados com o impacto transformador que esta cooperação terá no setor, que nos permite atender de modo eficaz às demandas em mudança do mercado indiano e mundial."

O Sr. Krishna Pant, Cofundador da Syrma SGS, disse: "Esta cooperação significa uma união da excelência da Syrma SGS na fabricação de componentes eletrônicos e da tecnologia de ponta da Quectel, prometendo agregar valor incomparável a nossos clientes e ao setor em geral."

A parceria está preparada para gerar um impacto positivo no ecossistema de produção eletrônica, ao fornecer produtos e serviços de alta qualidade a clientes ao redor do mundo, que oferece aos clientes um espectro mais amplo de soluções e capacita as empresas a prosperar na era dos dispositivos conectados e das tecnologias inteligentes. A cooperação visa satisfazer as diversas necessidades das indústrias, incluindo telecomunicações, automotiva, medição inteligente, caixas de som e outros setores. A parceria irá oferece aos clientes soluções que atendam às suas necessidades específicas, sendo que ambas as empresas compartilham o compromisso de manter os mais altos padrões de qualidade em seus produtos e serviços.

A presença mundial da Quectel irá desempenhar um papel crucial em estabelecer uma cadeia de fornecimento contínua e eficiente. Este alcance internacional garante uma entrega oportuna e um suporte abrangente além das fronteiras, que reforça a capacidade da parceria de satisfazer as exigências de uma ampla gama de setores.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor internacional de soluções de IoT respaldado por suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em telefonia celular, GNSS, módulos de Wi-Fi e Bluetooth bem como antenas and services.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para obter mais informações, visite: www.quectel.com , LinkedIn , Facebook e X.

Sobre a SYRMA SGS

A Syrma SGS Technology Ltd. é uma das empresas líderes em projeto e fabricação de sistemas eletrônicos da Índia. Com mais de 40 anos de experiência nos mercados indiano e mundial, a Syrma SGS agrega valores duradouros a seus clientes em diversos setores, muitos dos quais são multinacionais e líderes em suas respectivas categorias, e compartilha relacionamentos que compreendem várias décadas.

Cotada na NSE e BSE na Índia, a empresa oferece serviços de engenharia e tecnologia, serviços de fabricação de componentes eletrônicos, RFID e soluções produtos magnéticos.

A empresa opera 12 fábricas em toda a Índia e possui centros de P&D em Chennai, Bangalore, Gurgaon e Winnenden, Alemanha. A empresa é uma parceira orgulhosa do programa 'Make in India' do governo da Índia.

Para mais informação, acesse o site: https://syrmasgs.com/

