Hanshow, Microsoft, Intel et E Ink publient conjointement un livre blanc sur l’industrie explorant le numérique vert dans l’avenir du commerce de detail

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, Microsoft, Intel et E Ink ont publié un livre blanc commun pour un numérique plus vert et plus responsable — un processus par lequel la numérisation simultanée et la poursuite de la durabilité verte peuvent être un double moteur de croissance dans l’industrie du commerce de détail. Les quatre sociétés détiennent collectivement une expertise technique de premier plan et des capacités d’innovation dans leurs domaines respectifs que les détaillants peuvent mettre à profit pour non seulement survivre mais aussi prospérer grâce à la « numérisation verte ». Le secteur de la vente au détail connaît une évolution significative vers la durabilité et la technologie joue un rôle crucial dans la conduite de ce changement.

Rédigé dans le contexte d’une industrie mondiale du commerce de détail en pleine mutation, où la numérisation et le développement durable sont deux objectifs urgents qui peuvent être complémentaires et devenir des moteurs doubles pour la croissance de ce secteur, le livre blanc souligne l’importance du numérique vert dans le cadre d'une industrie plus responsable de l'environnement. Grâce à l’analyse des données et à la prédiction, les détaillants peuvent mieux comprendre la demande du marché, optimiser la structure des produits, améliorer la gestion des stocks et réduire le gaspillage des ressources et les dépenses.

Liangyan Li, SVP et responsable des ventes mondiales d’Hanshow, indique : « Nous considérons que nous pouvons apporter aux détaillants un avenir plus vert et plus numérisé grâce à la technologie. Ce livre blanc marque une étape importante franchie par Hanshow, qui non seulement met en avant notre coopération écologique avec Microsoft, Intel et E Ink, mais révèle également comment nous pouvons concrétiser cette vision par la collaboration et l’innovation. »

Keith Mercier, directeur général de Worldwide Retail and Consumer Goods, Microsoft, a ajouté : « La solution SaaS pour le commerce de détail de Hanshow, construite sur la plateforme cloud Microsoft Azure, apporte une vision écologique pour la gestion centralisée de millions d’appareils IoT répartis dans des centaines de magasins brick-and-mortar, avec une empreinte carbone plus faible et une efficacité des opérations plus intelligente. Cette évolution du paradigme témoigne du potentiel de la technologie à remodeler les paysages de la vente au détail, en améliorant la connectivité et en propulsant l’industrie dans une nouvelle ère d’innovation et de centrage sur le client. »

Richard Zhang, Directeur technique et ingénieur principal en IA, Network & Edge BU, Intel China estime que « Alors que la numérisation du commerce de détail prend de l’ampleur, davantage de détaillants exploitent l’IA comme pierre angulaire pour améliorer les opérations commerciales, stimuler la croissance des revenus et acquérir des connaissances plus approfondies sur les préférences des consommateurs. La collaboration d’Intel avec Hanshow tourne autour de l’intégration de nos technologies avancées pour améliorer ces efforts, permettant ainsi aux détaillants non seulement d’offrir des expériences d’achat uniques, mais aussi de contribuer à la préservation de l’environnement. »

Johnson Lee, président-directeur général d’E Ink, a indiqué : « C’est avec fierté que nous collaborons avec Hanshow dans le cadre de ces initiatives de développement durable. Nous sommes parfaitement conscients des implications considérables de l’intégration de notre technologie de pointe en matière de papier électronique dans les solutions de Hanshow. Ce partenariat représente une étape importante dans nos efforts collectifs pour améliorer la responsabilité environnementale dans le secteur de la vente au détail. »

Parallèlement à la publication du livre blanc, Hanshow, Microsoft, Intel et E Ink ont également lancé conjointement une « Initiative d’action conjointe sur la numérisation verte pour l’industrie du commerce de détail », appelant les détaillants mondiaux à adopter activement la transformation de la numérisation verte pour un avenir durable. Pour la suite, Hanshow travaillera à développer de nouvelles solutions qui libèrent continuellement les avantages durables de la technologie pour l’industrie de la vente au détail, apportant les avantages de la digitalisation verte à ses clients et partenaires dans le monde entier.

À propos de Hanshow

Hanshow est l’un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication d’étiquettes électroniques de gondole et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Les solutions d’Hanshow ont fourni des services à un vaste nombre de magasins à travers plus de 50 pays et régions, les aidant à rationaliser les opérations, à optimiser les stratégies de prix et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. Pour en savoir plus : www.hanshow.com

