Regula et ICTS Europe Systems automatisent et accélèrent le traitement de l’identité des passagers dans le cadre d’une nouvelle collaboration technique

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Le Regula 7029 est un appareil compact mais néanmoins puissant qui est utilisé pour lire et vérifier les documents de voyage lors de l’enregistrement et de l’embarquement sur les vols entre l’Europe et les États-Unis. Étant donné qu’il s’agit là d’une direction importante pour ICTS Europe Systems et ses clients, il était impératif de choisir le meilleur fournisseur de vérification d’identité pour améliorer l’expérience des passagers et des compagnies aériennes.

En déployant le Regula 7029, ICTS Europe Systems a réussi à réduire les délais alloués au traitement des documents. En tirant parti de cette nouvelle solution, il suffit de trois secondes pour scanner et vérifier une identité. Cela réduit le temps total que doivent consacrer les passagers à l’enregistrement et à l’embarquement à la porte. De plus, le Regula 7029 permet à ICTS Europe Systems d’automatiser le traitement des documents d’identité, répondant ainsi au besoin essentiel d’une réduction de la main d’œuvre.

« Le projet complet, de l’achat à l’intégration, a été simple et sans heurt grâce à la formidable technologie, à la collaboration et au soutien continu que nous avons avec Regula. La combinaison de matériel de Regula avec le système de vérification en ligne TravelDoc et notre gamme de capacités de base a permis de réduire les délais de traitement pour chaque document, sur la base de la précision et d’une vitesse d’analyse exceptionnelle dès la première fois – le tout dans un laps de temps très court. L’utilisation du Regula 7029 pour la vérification de l’identité des passagers nous procure la rapidité et la qualité requises pour continuer d’améliorer l’expérience globale, aussi bien des transporteurs aériens que des passagers », a déclaré Jason Spencer, directeur commercial chez ICTS Europe Systems.

Poste de travail indépendant peu encombrant pour le traitement de données pleine page, le Regula 7029 permet une lecture automatisée et une vérification complète de l’authenticité d’un large éventail de documents d’identité, dont les passeports, les cartes d’identité, les visas et bien plus encore. En plus de vérifier les données dans la zone visuelle, la zone de lecture automatique, le code-barres et la puce électronique, le Regula 7029 permet également de capturer des images de documents sous différentes sources lumineuses, comme le blanc, l’ultraviolet, l’infrarouge, etc., afin de vérifier leurs éléments de sécurité cachés.

« Nous entretenons une relation de longue date avec ICTS Europe Systems et, au fil des ans, avons coopéré dans le cadre de plusieurs projets. Collectivement, nous cherchons toujours à poursuivre et élargir notre collaboration au profit des compagnies aériennes et des voyageurs, partout dans le monde. Nos activités de R&D en matière de solutions de vérification d’identité, aussi bien au niveau matériel qu’au niveau logiciel, s'enracinent dans nos plus de 30 années d’expertise en recherche médico-légale et examen de documents. Ayant contrôlé d’innombrables types de documents d’identité des quatre coins du monde, nous savons ce à quoi il est important de prêter attention lors de la vérification d’un document, nous permettons donc à nos solutions de le faire avec une précision inégalée », a déclaré Maris Kaminskis, directeur exécutif de Regula Europe.

À propos d’ICTS Europe Systems

ICTS Europe Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de voyage basées sur la technologie pour l’industrie aéronautique mondiale. Dans le cadre du groupe ICTS Europe, nous possédons une connaissance unique des marchés de l’aviation et de la sécurité.

Grâce à notre vision et nos prouesses technologiques, nous disposons à la fois des ressources et de l’expertise pour relever les défis uniques auxquels est confrontée l’industrie aéronautique, et en particulier les compagnies aériennes et les aéroports d’aujourd’hui comme de demain.

En ayant une compréhension directe des besoins spécialisés de l’industrie aéronautique, combinée à un accès à un savoir-faire opérationnel, nous proposons des solutions technologiques innovantes qui répondent à des problèmes opérationnels réels, de manière rapide et pragmatique, et améliorons l’expérience de voyage de centaines de millions de passagers chaque année.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ies.aero.

À propos de Regula

Grâce à notre expérience plus que trentenaire de la recherche médico-légale et à notre bibliothèque de modèles de documents – la plus riche au monde – nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification de documents et de biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus d’un millier d’organisations et 80 autorités de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ni la rapidité.

Regula a été nommée fournisseur représentatif dans le guide de marché Gartner® pour la vérification d’identité en 2023.

Pour plus d’informations, visiter le site Web : regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.