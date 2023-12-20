百奥赛图与Neurocrine Biosciences达成多靶点抗体协议

中国北京和美国圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK）今日宣布与Neurocrine Biosciences, Inc.达成一项抗体评估与选择协议。该协议将许可Neurocrine Biosciences获得百奥赛图针对多个特定靶点的全人抗体，并有权获得针对选定抗体进行任何用途的治疗性产品的开发、生产和商业化的全球权益。未来，该协议还有可能拓展至其它多个双方商定的靶点。此次授权的抗体由百奥赛图专有的RenMice®平台产生。

根据协议，如果Neurocrine Biosciences行使选择权，针对每个选定靶点，百奥赛图将获得选择权执行费、开发和商业化里程碑付款及个位数净销售额分成。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 很高兴我们RenMice®来源的全人抗体得到了世界领先的专注于神经科学的生物医药公司Neurocrine Biosciences的认可。我们相信，我们丰富的经验证的货架型抗体序列与Neurocrine在新药开发方面的丰富经验相结合，可帮助我们加速攻克难以治疗的神经系统疾病。”

Neurocrine Biosciences 首席科学官Jude Onyia 博士表示：“ 我们很高兴去评估由百奥赛图知名全人抗体平台产生的抗体的治疗潜力。我们相信，本次合作将帮助我们扩充抗体类药物管线，并最终为患者提供更好的治疗选择。”

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类 TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年6月30日，百奥赛图已签署了50项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了42个靶点项目RenMice®平台授权开发合作；多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。