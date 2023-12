MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, een wereldwijde leverancier van IoT-oplossingen, kondigt vandaag een samenwerking aan met de toonaangevende leverancier van elektronische productiediensten Syrma SGS Technology Ltd. om de productie van modules in India te ondersteunen, in lijn met het Make in India-initiatief. De samenwerking is bedoeld om Quectel's uitgebreide ervaring in cellulaire en connectiviteitsmodules en Syrma SGS's innovatieve en efficiƫnte vaardigheden in het ontwerpen en produceren van elektronische systemen te combineren voor de productie van een reeks IoT-modules in India voor klanten in India en wereldwijd.

Het Make in India-initiatief werd in september 2014 gelanceerd als onderdeel van een bredere reeks initiatieven voor de opbouw van het land en is bedoeld om van India een wereldwijde design- en productiehub te maken.

