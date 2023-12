SK Telecom et Thales collaborent sur la cryptographie post-quantique pour améliorer la protection des utilisateurs sur le réseau 5G

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Dans le contexte des réseaux 5G et de l'évolution des normes cryptographiques, SK Telecom (« SKT »), le plus grand opérateur mobile de Corée, et Thales, leader en sécurité numérique, se sont associés pour réaliser avec succès des tests avancés de résistance en cryptographie post-quantique. Basée sur un réseau autonome 5G et une SIM 5G, la solution vise à chiffrer et déchiffrer l'identité des abonnés de manière sécurisée, afin de protéger la vie privée des utilisateurs contre les futures menaces quantiques. Cette initiative est d'autant plus pertinente aujourd’hui qu'elle protège les abonnés contre des risques d'attaques qui consistent à enregistrer des données pour les déchiffrer plus tard ('record now, decrypt later'). Cela représente une avancée majeure puisque cette solution permet de protéger l'identité des abonnés sur le réseau 5G.

L'innovation consiste à améliorer la cryptographie utilisée pour anonymiser l'identité numérique de l'utilisateur sur le réseau 5G. En effet, l’identité de l’utilisateur sur un réseau 5G est masquée et sécurisée côté appareil grâce à la SIM 5G. Les mécanismes de sécurité font appel à des algorithmes cryptographiques conçus pour résister aux attaques des futurs ordinateurs quantiques, offrant ainsi un niveau de sécurité considéré comme robuste à l'ère post-quantique.

Le 'National Institute of Standards and Technology' (NIST) a mené une initiative visant à standardiser les algorithmes cryptographiques post-quantiques, et SKT et Thales ont utilisé celui de Crystals-Kyber pour cet essai réussi en conditions réelles. Ces algorithmes sécurisés post-quantiques sont développés pour résister aux attaques des ordinateurs classiques et quantiques.

« Cette collaboration entre SKT et Thales souligne notre engagement à garder une longueur d'avance en termes de cybersécurité et à assurer la sécurité des données de nos clients. La PQC offre une sécurité renforcée grâce à l’utilisation d’algorithmes cryptographiques développés pour résister aux attaques informatiques quantiques. À l'avenir, nous combinerons la carte SIM PQC avec notre expertise quantique supplémentaire pour parvenir à des communications quantiques sécurisées de bout en bout », a déclaré Yu Takki, Vice-président et chef du bureau de technologie infra de SK Telecom.

« Étant donné que les ordinateurs quantiques ont le potentiel de briser certains algorithmes cryptographiques existants, il devient nécessaire de passer à des algorithmes cryptographiques considérés comme sécurisés contre les attaques quantiques. Pour les réseaux 5G, Thales a commencé à investir dans des algorithmes cryptographiques à résistance quantique afin d'améliorer la sécurité des communications et la confidentialité des utilisateurs », a déclaré Eva Rudin, Senior Vice-présidente, Connectivité mobile & Solutions chez Thales.

À propos de SK Telecom SK Telecom est un leader de la croissance de l'industrie de la téléphonie depuis 1984. Aujourd'hui, elle élève l'expérience client vers de nouveaux sommets en dépassant le cadre de la connectivité. En intégrant l'IA au cœur de ses activités, SK Telecom se transforme rapidement en une entreprise d'IA. Elle se concentre sur les innovations dans les domaines des télécommunications, des médias, de l'IA, du métavers, du cloud et de l'intelligence connectée afin d'offrir une plus grande valeur aux individus et aux entreprises. Pour plus d’informations, merci de contacter skt_press@sk.com ou de visiter notre page LinkedIn www.linkedin.com/company/sk-telecom. À propos de Thales Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que le quantique, l’Edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros. https://www.thalesgroup.com/fr

