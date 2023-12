Quectel élargit son partenariat de fabrication avec Syrma SGS Technology Limited pour faire progresser les solutions IdO dans le cadre de l’initiative Make In India

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Syrma SGS Technology Ltd, fournisseur de services de fabrication électronique de premier plan, pour faciliter la fabrication de modules en Inde, et s’aligner sur l’initiative Make in India. Cette collaboration vise à tirer parti de la vaste expérience de Quectel dans les domaines des modules cellulaires et des modules de connectivité, ainsi que des compétences innovantes et efficaces de Syrma SGS en matière de conception et de fabrication de systèmes électroniques, pour fabriquer en Inde toute une gamme de modules IdO destinés à des clients indiens et internationaux.

L’initiative Make in India, qui a été lancée en septembre 2014 dans le cadre d’un ensemble plus large d’initiatives de construction nationale, vise à transformer l’Inde en une plateforme mondiale de conception et de fabrication. Dans le cadre de son partenariat avec Syrma SGS, Quectel tire parti de l’ascension de l’Inde en tant que leader mondial du secteur de la fabrication électronique, et le choix stratégique d’établir des opérations de fabrication en Inde permet à Quectel d’élargir son empreinte commerciale à travers le pays et d’y explorer de nouveaux modèles. Alors que l’industrie technologique indienne continue de prospérer, Quectel est bien positionnée pour répondre aux besoins en constante évolution du pays grâce à ce partenariat.

« En combinant la technologie de pointe de Quectel et l’expertise de Syrma SGS en matière de fabrication électronique, nous visons à proposer au marché une innovation inégalée », a commenté Norbert Muhrer, président et directeur de la sécurité de Quectel Wireless Solutions. « Cette synergie reflète notre engagement commun à fournir des solutions fiables et de premier ordre, et nous nous réjouissons de l’impact transformateur que cette collaboration aura sur le secteur, nous permettant de répondre efficacement aux demandes en constante évolution du marché indien et du marché mondial. »

M. Krishna Pant, cofondateur de Syrma SGS, a confié pour sa part : « Cette collaboration représente un mariage entre l’excellence de Syrma SGS dans le domaine de la fabrication électronique et celle de Quectel dans le domaine de la technologie de pointe. Elle promet d’apporter une valeur inégalée à nos clients et à l’industrie dans son ensemble. »

Ce partenariat devrait avoir un impact positif sur l’écosystème de la fabrication électronique, car il permettra de fournir des produits et des services de haute qualité à des clients du monde entier, avec un plus large éventail de solutions, permettant aux entreprises de prospérer à l’ère des appareils connectés et des technologies intelligentes. La collaboration entre les deux entreprises vise à répondre aux divers besoins de plusieurs industries, y compris celles des télécommunications, de l’automobile, des compteurs intelligents, des boîtiers sonores et autres. Le partenariat permettra d’offrir aux clients des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques, et les deux entreprises partagent le même engagement envers le respect des normes de qualité les plus élevées pour leurs produits et services.

La présence mondiale de Quectel jouera un rôle essentiel dans l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement transparente et efficace. Cette présence internationale garantira des livraisons dans les délais et une assistance complète au-delà des frontières, renforçant la capacité du partenariat à répondre aux demandes d’un large éventail de secteurs.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation en matière d’IdO. Organisation fortement orientée client, Quectel est un fournisseur mondial de solutions IdO qui offre une assistance et des services exceptionnels à sa clientèle. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l’innovation pour les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que pour les antennes and services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d’un service d’assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l’avancement de l’IdO et à la construction d’un monde plus intelligent.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

À propos de SYRMA SGS

Syrma SGS Technology Ltd est l’une des principales entreprises indiennes de conception et de fabrication de systèmes électroniques. Avec plus de 40 ans d’expérience au service des marchés indiens et mondiaux, Syrma SGS offre des valeurs durables à ses clients de nombreux secteurs, dont plusieurs sont des multinationales et des chefs de leurs catégories respectives, et avec lesquels elle partage des relations s’étendant sur plusieurs décennies.

Cotée au NSE et au BSE en Inde, l’entreprise propose des services d’ingénierie, de technologie, de fabrication électronique, ainsi que des solutions RFID et des solutions magnétiques.

L’entreprise exploite 12 usines en Inde et possède des centres de R&D à Chennai, Bangalore, Gurgaon, ainsi qu’à Winnenden, en Allemagne. Elle est fière de participer au programme Make in India du gouvernement indien.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : https://syrmasgs.com/

Facebook : https://www.facebook.com/syrmatechnology/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syrma-technology/mycompany/

Email: info@syrmasgs.com

