百奧賽圖與Neurocrine Biosciences達成多標靶抗體協議

中國北京和美國聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼：02315.HK）今日宣布與Neurocrine Biosciences, Inc.達成一項抗體評估與選擇協議。該協議將授權Neurocrine Biosciences獲得百奧賽圖針對多個特定標靶的全人抗體，並有權獲得針對選定抗體進行任何用途的治療性產品的開發、生產和商業化的全球權益。未來，該協議還有可能擴大至其他多個雙方商定的標靶。此次授權的抗體由百奧賽圖專有的RenMice®平台產生。

根據協議，如果Neurocrine Biosciences行使選擇權，針對每個選定標靶，百奧賽圖將獲得選擇權執行費、開發和商業化里程碑付款及個位數淨銷售額分成。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「很高興我們RenMice®來源的全人抗體得到了世界首屈一指的專注於神經科學的生物醫藥公司Neurocrine Biosciences的肯定。我們相信，我們豐富的經驗證的貨架型抗體序列與Neurocrine在新藥開發方面的豐富經驗相結合，可協助我們加速攻克難以治療的神經系統疾病。」

Neurocrine Biosciences科學長Jude Onyia博士表示：「我們很高興去評估由百奧賽圖知名全人抗體平台產生的抗體的治療潛力。我們相信，本次合作將協助我們擴充抗體類藥物管線，並最終為病患提供更好的治療選擇。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年6月30日，百奧賽圖已簽署了50項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了42個標靶專案RenMice®平台授權開發合作；多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

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