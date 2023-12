SK Telecom e Thales colaboram em criptografia pós-quântica para aumentar a proteção dos usuários na rede 5G

MEUDON (França)--(BUSINESS WIRE)--No contexto das redes 5G e da evolução dos modelos criptográficos, a SK Telecom (SKT), maior operadora móvel da Coreia do Sul, e a Thales, líder em segurança digital, formaram uma parceria para testar com sucesso a criptografia avançada resistente a quantum. Baseada em rede autônoma 5G e 5G SIM, a solução visa criptografar e descriptografar a identidade do assinante de maneira segura para proteger a privacidade do usuário contra futuras ameaças quânticas. Esse feito já é crucial hoje em dia, pois protege os assinantes contra possíveis ataques à confidencialidade das informações – conhecidos como “record now, decrypt later”. Isso representa um grande avanço, uma vez que permite salvaguardar a identidade dos assinantes por meio de uma rede comercial regular de telecomunicações.

A inovação consiste em atualizar a criptografia utilizada para anonimizar a identidade digital do usuário na rede 5G. Na verdade, a identidade do usuário em uma rede 5G é ocultada e protegida no dispositivo graças ao SIM 5G. Os mecanismos de segurança envolvem algoritmos criptográficos projetados para resistir a ataques de futuros computadores quânticos, fornecendo um nível de segurança considerado sólido na era pós-quântica1.

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA está liderando uma iniciativa para padronizar algoritmos criptográficos pós-quânticos, e a SKT e a Thales usaram o Crystals-Kyber para este teste bem-sucedido em condições reais. Esses algoritmos seguros pós-quânticos estão sendo desenvolvidos para resistir a ataques de computadores clássicos e quânticos.

“Esta colaboração entre a SKT e a Thales destaca nosso compromisso em permanecer na vanguarda em termos de segurança cibernética e garantir a segurança dos dados de nossos clientes. A PQC fornece segurança melhorada por meio do uso de algoritmos criptográficos considerados seguros contra ataques de computadores quânticos. No futuro, combinaremos o PQC SIM com nossa experiência adicional em quantum para obter comunicações quânticas seguras de ponta a ponta”, disse Yu Takki, vice-presidente e chefe do escritório de Tecnologia de Infraestrutura da SKT.

“Como os computadores quânticos têm o potencial de quebrar certos algoritmos criptográficos existentes, há uma necessidade emergente de transição para algoritmos criptográficos considerados seguros contra ataques quânticos. No caso das redes 5G, a Thales começou a investir em algoritmos criptográficos resistentes a quantum para melhorar a segurança e a privacidade das comunicações contínuas dos usuários”, afirmou Eva Rudin, vice-presidente sênior de Conectividade e Soluções Móveis da Thales.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. O Grupo gerou vendas de €17,6 bilhões em 2022. Sobre a SK Telecom A SK Telecom lidera o crescimento da indústria móvel desde 1984. Agora, está levando a experiência do cliente a novos patamares, indo além da conectividade. Ao colocar a inteligência artificial (IA) no centro de seus negócios, a SK Telecom está se transformando rapidamente em uma empresa de IA. Ela está se centrando em impulsionar inovações nas áreas de telecomunicações, mídia, IA, metaverso, nuvem e inteligência conectada para agregar maior valor tanto para pessoas quanto para empresas. Para mais informações, entre em contato com skt_press@sk.com ou visite nossa página do LinkedIn (www.linkedin.com/company/sk-telecom).

