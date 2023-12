MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, oggi annuncia una collaborazione con Syrma SGS Technology Ltd, un importante fornitore di servizi di produzione elettronica, per facilitare la produzione di moduli in India, allineandosi con l'iniziativa Make in India. La collaborazione è ideata per sfruttare entrambe l'ampia esperienza di Quectel nei moduli cellulari e di connettività e le capacità di progettazione e produzione di sistemi elettronici efficienti e innovativi di Syrma SGS per produrre una gamma dei moduli IoT in India per clienti sia in India che nel resto del mondo.

L'iniziativa Make in India è stata lanciata nel settembre 2014 nell'ambito di una serie più ampia di iniziative per promuovere la nazione ed è finalizzata a trasformare l'India in un polo di progettazione e produzione di portata globale.

