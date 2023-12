Iristel lance des services de télécommunications pour Microsoft Teams Phone

Iristel, a proud Canadian service provider, is set to make Operator Connect available across Canada, USA and select locations in Europe, and Africa, catering to an array of organizations eager to extend their Microsoft Teams deployments to include Teams Phone. Notably, Iristel is proud to be at the forefront of introducing Operator Connect in Kenya, further expanding our commitment to delivering cutting-edge communication solutions on a global scale.

TORONTO et NAIROBI, Kenya, et BUCHAREST, Roumanie--(BUSINESS WIRE)--Iristel, un opérateur de télécommunications de renommée mondiale, est ravie d’annoncer qu’elle a été incluse dans le groupe restreint de fournisseurs de télécommunications qui proposent Operator Connect pour Microsoft Teams Phone. Il s’agit d’un jalon important dans l’évolution d’Iristel, qui vise à offrir aux entreprises des solutions de communication transparentes et améliorées. Iristel, fournisseur de services canadien, s’apprête à rendre Operator Connect disponible au Canada, aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe et d’Afrique, pour répondre aux besoins d’un grand nombre d’organisations désireuses d’élargir leurs déploiements Microsoft Teams en y incluant Teams Phone. Iristel se réjouit d’être à l’avant-garde de l’introduction d’Operator Connect au Kenya, et de renforcer ainsi son engagement à fournir des solutions de communication de pointe à l’échelle mondiale.

Operator Connect constitue un ajout révolutionnaire à la gamme complète de services de communication d’Iristel, conçus sur mesure pour les organisations qui passent d’un système téléphonique de bureau traditionnel au système moderne basé sur le cloud que constitue Teams Phone. La solution Managed Calling for Microsoft Teams Phone d’Iristel offre une intégration d’appel approfondie et entièrement gérée, promettant une expérience inégalée de Microsoft Teams Phone pour ses clients estimés.

Operator Connect permet une intégration transparente des services de télécommunications via le centre d’administration Teams, permettant aux entreprises d’ajouter très facilement Teams Phone à leurs déploiements collaboratifs. Le modèle de déploiement d’Operator Connect s’appuie sur des exigences rigoureuses en matière de qualité de service, avec notamment des connexions directes à Microsoft Azure, de nuage à nuage, connexions qui sont résilientes et entièrement gérées. Cette approche rationalisée simplifie considérablement les travaux administratifs pour le personnel informatique par rapport à l’intégration traditionnelle du routage direct. Operator Connect réduit la complexité globale du déploiement et garantit aux utilisateurs de Teams Phone une expérience sans faille.

Pionnière dans le développement de solutions Communications unifiées entièrement intégrées, Iristel a toujours donné la priorité aux besoins des entreprises qui souhaitent maximiser la productivité de leurs travailleurs à distance ou hybrides. Son approche centrée sur le client lui a permis de se démarquer dans l’industrie, et les services basés sur Operator Connect attestent de son engagement.

Grâce au portail intuitif en libre-service d’Iristel, alimenté par la solution Ribbon Connect for Operator Connect, les administrateurs peuvent effectuer sans effort des changements quotidiens, tels que l’intégration de nouveaux utilisateurs. Grâce à l’intégration étroite d’Operator Connect, Iristel est en mesure d’offrir une assistance professionnelle permettant de gérer pour le compte de ses clients diverses fonctions de télécommunications complexes, comme les répondeurs automatiques et les files d’attente, simplifiant encore les processus administratifs.

« Nous sommes ravis d'introduire Operator Connect pour nos clients de Microsoft Teams au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique », a déclaré Samer Bishay, fondateur et PDG d’Iristel. « Il s’agit d’une avancée significative dans notre mission qui consiste à fournir des solutions de communication innovantes et conviviales répondant aux besoins en constante évolution des entreprises du monde entier. Operator Connect est conçu pour rendre votre expérience de la communication plus fluide, plus efficace et mieux adaptée à vos besoins spécifiques. »

À l’heure où Iristel ouvre la voie à un avenir plus connecté et plus autonome, le lancement de Microsoft Operator Connect souligne la volonté inébranlable de la société de rester à la pointe de l’industrie des télécommunications.

Pour plus d’informations sur Iristel et sur son offre Microsoft Operator Connect, veuillez consulter le site www.iristel.com/business/teams-calling.

À propos d’Iristel :

Iristel est un opérateur mondial de télécommunications et un fournisseur de services destinés aux opérateurs spécialisé dans la voix sur IP, le Cloud PBX d’entreprise, les services d’opérateur en gros, et plus encore. En mettant l’accent sur des solutions centrées sur le client, Iristel permet aux entreprises de communiquer de manière transparente, efficace et rentable.

