EMTECH réussit le lancement de sa solution d’infrastructure d'argent numérique basée sur le Web3 avec la Banque du Ghana

Congratulations to the winners of the recently concluded eCedi Hackathon hosted by the Bank of Ghana! EMTECH is a proud partner of this groundbreaking event that seeks to redefine Ghana's payment ecosystem #eCedi #BankofGhana #DigitalCash #ForModernCentralBanking #CBDC (Photo: Business Wire)

ACCRA, Ghana--(BUSINESS WIRE)--EMTECH, une société spécialisée dans l’infrastructure des banques centrales modernes, a réussi l’organisation d’un marathon de programmation de 12 semaines sur la monnaie numérique de banque centrale (MNBC), et ce dans le cadre d’un projet pilote stratégique conçu pour la Banque du Ghana. Il s’agit du tout dernier partenariat technique de la société avec la Banque du Ghana après le déploiement de son bac à sable de la réglementation numérique (en anglais, Digital Regulatory Sandbox).

Annoncé le 3 octobre 2023 lors du sommet Money & DeFI organisé par la Banque du Ghana, le marathon de programmation eCedi s’est revelé comme un défi d’innovation pionnier et historique de la MNBC, qui est mené par la Banque du Ghana, et ce pour montrer comment une banque centrale peut collaborer avec les écosystèmes de l’innovation, de la banque et des fintechs, tout en développant ses propres innovations. Cette collaboration s’est avérée essentielle pour valider les besoins du marché, tester les capacités techniques, sensibiliser les parties prenantes et faire en sorte que le secteur privé soit en phase avec le marché avant de présenter une solution finale.

La solution Beyond Cash™ d’EMTECH a été conçue comme une infrastructure d’argent numérique basée sur le Web3 qui non seulement peut interagir avec les circuits de paiement établis, mais autour de laquelle il est possible d’élaborer et d’intégrer de nouveaux produits financiers en toute sécurité. Alors que la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) entre dans sa phase de déploiement chez plusieurs banques centrales, d’autres acteurs sont en train de creuser leur stratégie pour introduire une version numérique de la monnaie de banque centrale (espèces) à l’ère des fintechs, de la banque ouverte (Open Banking), du Web3 et de l’IA. L’infrastructure d’argent numérique d’EMTECH est conçue pour rendre l’argent liquide accessible, interopérable et fiable à notre époque. Afin d’atteindre les objectifs d’inclusion financière et d’accessibilité, une occasion unique se présente aux futures « infrastructures monétaires » pour exploiter les nouvelles technologies comme les API, les grands livres distribués, les contrats intelligents et la tokénisation, qui encouragent davantage l’innovation des produits qui, à long terme, seront plus simples, moins coûteux et plus rapides pour les sociétés et les consommateurs.

Cette démarche a permis de réunir des développeurs, des banques, des fintechs innovantes et la Banque du Ghana pour mener un projet pilote sur la façon dont cette solution de la MNBC tokenisée d’EMTECH permettrait d’atteindre des objectifs clés et d’être intégrée dans des opérations courantes du marché ghanéen, notamment les paiements marchands, les paiements gouvernementaux, les prêts, le financement participatif (crowdfunding), la fiscalité transparente, entre autres. Avec des partenaires comme West Africa, Ghana Fintech Association, HBAR Foundation et KPMG, cette initiative a été considérée comme révolutionnaire à maints égards.

Après avoir reçu 88 candidatures, la Banque du Ghana a finalement retenu 10 participants qui se sont joints à une plateforme spéciale du marathon de programmation, ont reçu des portefeuilles institutionnels et 1 000 jetons BYDC-eCedi de la Banque du Ghana afin de prototyper diverses solutions. Les participants ont ensuite eu accès aux API prédéfinies de BYDC-eCedi qui ont facilité l’intégration technique et ont permis de réglementer les modes de création d’un portefeuille pour les utilisateurs finaux, les personnes autorisées à le faire et comment effecteur des transactions avec les jetons. Toutes les transactions ont été effectuées avec les jetons et les registres publics d’Hedera, qui respectent la norme des jetons ERC-20 et garantissent la transparence des transactions tout en préservant la confidentialité des informations de l’utilisateur.

Le gouverneur de la Banque du Ghana, M. Ernest Addison, a déclaré le suivant lors du dîner de remise des prix du marathon de programmation eCedi : « Notre appel à propositions visait des idées innovantes utilisant les jetons et les API de la MNBC pour prototyper des solutions ou développer des outils qui encouragent l’utilisation de l’eCedi dans les différents secteurs de l’économie et dans divers scénarios de paiement. » Il ajoute : « Nous remercions EMTECH, le partenaire de la Banque du Ghana pour la conceptualisation, la conception, la planification et la tenue de cet événement. »

Carmelle Cadet, PDG d’EMTECH, a déclaré : « La réussite du projet pilote de la Banque du Ghana grâce à notre technologie web3 témoigne d’une clairvoyance et d’un esprit de pionnier. Elle établit également un modèle pour la “Création d’une MNBC à l’ère du Web3” tout en collaborant avec les banques et les écosystèmes des fintechs. Nous avons une réelle opportunité de libérer le potentiel que nous avons déjà observé chez les fintechs afin de rendre la finance plus inclusive et plus résiliente. Notre kit MNBC du marathon de programmation est une solution clé en main qui permet aux banques centrales de déployer leur MNBC avec succès, à moindre risque, à moindre coût et en toute simplicité. »

À propos d'EMTECH

EMTECH construit l’infrastructure API-First de nouvelle génération des banques centrales. EMTECH fournit des logiciels, des données et des services qui connectent les banques centrales à d’autres régulateurs et prestataires de services financiers. Nos plateformes prennent en charge les échanges de données réglementaires, l’émission de monnaie et les fluctuations des devises sur les marchés financiers. Fondée et dirigée par une ancienne dirigeante d’IBM Blockchain qui a travaillé sur la première MNBC à être déployée dans le monde, EMTECH est un leader du marché de l’infrastructure bancaire centrale moderne.

EMTECH est une entreprise mondiale diversifiée qui s’appuie sur les technologies pour rendre les écosystèmes financiers inclusifs et résilients dès leur conception. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.emtech.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

