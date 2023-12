VeriSilicon et Google collaborent pour le projet en source ouverte Open Se Cura

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Google pour soutenir le nouveau projet Open Se Cura, un cadre de source ouverte constitué d’outils de conception et de bibliothèques de propriété intellectuelle, afin d’accélérer le développement de systèmes d’intelligence artificielle sécurisés, extensibles, transparents et efficaces. Dans le cadre de l’infrastructure du projet, VeriSilicon a contribué son expertise en fournissant diverses propriétés intellectuelles, une conception silicone à faible consommation d’énergie, un package de prise en charge des cartes (BSP) et la commercialisation.

Le projet Open Se Cura possède une source ouverte, un système ambiant, sécurisé et à faible consommation d’énergie de perception et de détection basé sur RISC-V ISA, y compris la gestion du système, l'apprentissage machine et des fonctions de base de confiance matérielle. Afin de faciliter l’industrialisation, VeriSilicon a fourni une plateforme matérielle pour le projet, y compris une conception système sur puce, une conception physique, la vérification FPGA, la conception de la carte et le service de production de puces. Nous avons également créé un ISP IP en source ouverte pour ce projet. Ainsi, les développeurs peuvent se concentrer sur des scénarios d’application spécifiques et effectuer des recherches, du développement et des vérifications des systèmes d’IA associés basés sur la plateforme matérielle.

« Le monde numérique produit une quantité formidable de données chaque jour nécessitant une puissance importante de traitement de l’intelligence artificielle avec des exigences élevées en matière de sécurité et de protection de la confidentialité car de nombreuses données à caractère personnel sont impliquées », a déclaré Wayne Dai, PDG de VeriSilicon. « VeriSilicon est ravi de participer au projet Open Se Cura de Google et de contribuer à la promotion du déploiement sécurisé et à faible consommation d’énergie de systèmes d’intelligence artificielle distribués à la périphérie tout en renforçant notre engagement pour l’utilisation de plateformes matérielles ouvertes afin de faciliter le développement d’écosystèmes de logiciels source ouverte. »

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

